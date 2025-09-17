Ønsket om å bli størst i verden på elbiler går langt tilbake i Kina, men veksten startet for alvor først i 2017 da sentralmyndighetene i Beijing lanserte langtidsplanen som siktet mot hele 35 millioner produserte biler årlig innen 2025 – nesten det doble av salgsrekorden i USA.

Lokale myndigheter begynte å gi insentiver til produsenter, mot at de nådde definerte mål for produksjon og skatteinntekter. Produsentenes fokus ble å nå disse målene, fremfor å tjene penger.

Elbilfabrikker dukket opp overalt, og tall fra bransjeorganisasjonen CAAM viser at det i fjor ble produsert mer enn 31 millioner elbiler i Kina.

Selger nye biler med tap

Dette jaget mot produksjonsmål drevet av statlig politikk fremfor etterspørsel har skapt et massivt overtilbud og utstrakt prisdumping, viser en omfattende Reuters-analyse.

Nyhetsbyrået har gått gjennom tusenvis av salgsannonser og hundrevis av regjeringsdokumenter, statlige medierapporter, rettsdokumenter og forbrukerklager. Rundt 20 bransjeaktører er blitt intervjuet, inkludert forhandlere, kjøpere, analytikere og produksjonsledere.

Ifølge bransjeaktørene er det nesten umulig for de fleste bilprodusenter å tjene penger, og flommen av biler gjør det også vanskeligere for forhandlerne.