Beijing forbyr Kinas største teknologiselskaper å kjøpe Nvidias AI-minnebrikker, skriver Financial Times.

Tre personer med kjennskap til saken opplyser at kinesiske internettmyndigheter (Cyberspace Administration of China – CAC) denne uken beordret selskaper som ByteDance og Alibaba å stanse testingen og bestillingene av RTX Pro 6000D, brikken Nvidia har skreddersydd for det kinesiske markedet.

– Klar og tydelig beskjed

CAC går med dette forbudet lenger enn tidligere, påpeker avisen, etter at fokusert tidligere har vært på H20 – Nvidias andre Kina-skreddersydde AI-brikke. CAC har nå konkludert med at innenlandsk produserte brikker nå har ytelse som kan måle seg med Nvidia-brikkene som brukes i Kina.

– Beskjeden er klar og tydelig. Tidligere hadde man håp om fornyede Nvidia-leveranser hvis den geopolitiske situasjonen bedret seg, men nå er det alle mann til pumpene for å bygge opp systemet innenlands, uttaler en leder i et av teknologiselskapene.

Nvidia startet med sine skreddersydde Kina-brikker etter at Biden-administrasjonen forbød selskapet å selge sine mest avanserte brikker dit.

– Matcher eller overgår Nvidia

Én Financial Times-kilde opplyser at CAC nylig kalte inn innenlandske brikkeprodusenter som Huawei og Cambricon, samt Alibaba og søkemotorgiganten Baidu, for å rapportere om hvordan produktene deres yter sammenlignet med Nvidia-brikkene.

Konklusjonen ble ifølge kilden at de innenlandske brikkene har nådd et nivå som kan matche, eller til og med overgå dem fra Nvidia.

Avisen skrev sent i august at kinesiske brikkeprodusenter planlegger å tredoble landets totale produksjon av AI-brikker neste år.

– Konsensus på toppnivå nå er at det vil være nok innenlandsk produksjon til å dekke etterspørselen uten å måtte kjøpe Nvidia-brikker, sier en bransjeinnsider.

Skuffende etterspørsel

Onsdagens oppslag kommer i kjølvannet av at Reuters i går omtalte skuffende etterspørsel etter Nvidias RTX Pro 6000D-brikke. Flere kinesiske teknologiselskaper skal ha droppet å kjøpe brikken fordi de ser på den som for høyt priset i forhold til ytelsen den leverer.

Flere meglerhus har ifølge nyhetsbyrået hatt høye forventninger til brikken. JP Morgan har estimert at rundt 1,5 millioner RTX6000D-brikker vil bli produsert i andre halvår, mens Morgan Stanley anslo i juli at Nvidia vil få inn bestillinger på 2 millioner brikker. Leveransene av brikken skal ha startet denne uken.

RTX6000D er basert på Nvidias nyeste Blackwell-arkitektur med konvensjonelt GDDR-minne og en minnebåndbredde på 1.398 gigabyte pr. sekund, som er rett under grensen på 1,4 terrabyte for salg av amerikanske brikker til Kina.

GDDR (Graphics Double Data Rate) er en type minne brukt i grafikkort og andre enheter som krever høy båndbredde for bilder og videobehandling.