Storkontrakt i Narvik med Microsoft: Verdt over 60 mrd.

Aker og Nscale sitt joint venture har inngått en femårig avtale med Microsoft verdt 6,2 milliarder dollar om bygging av AI-infrastruktur i Narvik, fremgår det i melding etter børsslutt onsdag. Det tilsvarer drøyt 60,84 milliarder norske kroner.
Prosjektet innebærer bygging av et stort datasenter i Narvik som skal levere høyytelses AI- og skytjenester til europeiske kunder, drevet utelukkende av fornybar energi.
Anlegget vil huse en av verdens største installasjoner av grafikkprosessorer og skal etter planen være i drift fra 2026. Samarbeidet skal formelt etableres i løpet av tredje kvartal 2025, forutsatt at betingelsene for gjennomføring oppfylles.
Kontantstrøm fra avtalen vil bidra til å finansiere investeringene i prosjektet, skriver Aker.
Satser på Narvik
I slutten av juli ble det kjent at Aker, sammen med OpenAI og Nscale, vil satse på et datasenter i Narvik.
«Narvik skal nå koble Skandinavia sammen med resten av Europa gjennom leveranse av avanserte KI- og skytjenester,» skriver Microsoft i en pressemelding.
«Havnebyen Narvik ble valgt på grunn av sin gode tilgang på vannkraft, lave strømpriser og etablerte industrielle strukturer, som gir gode rammer for drift av datasentre i stor skala,» skriver tech-giganten.
–En av verdens største GPU-installasjoner
– Denne avtalen med Microsoft, som er en langvarig partner for Aker, er en viktig milepæl for vårt samarbeid med Nscale og for Norges rolle i utviklingen av KI-infrastruktur med nasjonal kontroll. Den understreker vår ambisjon om å omgjøre ren, overskuddsenergi til strategisk digital kapasitet, og posisjonerer Narvik som et springbrett for Europas skyinfrastruktur, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen.
– Vi er utrolig begeistret å kunne tilby de nyeste og mest avanserte KI-tjenestene fra Microsoft til kundene våre, i Norge og over hele Europa, sier Jon Tinter, president for forretningsutvikling og investeringer i Microsoft.
– Å levere en av verdens største GPU-installasjoner gjenspeiler den enorme etterspørselen etter datakraft og bekrefter Narviks rolle som et strategisk knutepunkt for KI i Europa. Det er et tydelig bevis på Nscales tilnærming – der datasentre, GPU-er og styringssystemer kobles sammen for å gi raskere tilgang til KI-kapasitet, samtidig som vi ivaretar effektivitet og bærekraft. Vi ser frem til å videreutvikle partnerskapet med Aker, sier grunnlegger og adm. direktør Josh Payne i Nscale.