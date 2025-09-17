River Tech: Mister hovedkunde

River Technologies Limited, et datterselskap av River Tech p.l.c., har mottatt formell oppsigelse fra sin hovedkunde Tech4S Limited.

Ifølge en melding fra selskapet blir alle eksisterende avtaler kansellert i henhold til kontraktsvilkårene. Styret i River Tech ventes å møtes for å vurdere konsekvensene av oppsigelsen.

– Selskapet vil holde markedet oppdatert, ifølge adm. direktør Luke Ciantar.

River Tech er notert på Euronext Growth og tilbyr skreddersydde teknologiløsninger for selskaper innen den digitale sfæren.