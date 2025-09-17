River Tech: Mister hovedkunde
River Technologies har mottatt en formel oppsigelse av sin hovedkunde.
Publisert 17. sep. | Oppdatert 17. sep.
River Technologies Limited, et datterselskap av River Tech p.l.c., har mottatt formell oppsigelse fra sin hovedkunde Tech4S Limited.
Ifølge en melding fra selskapet blir alle eksisterende avtaler kansellert i henhold til kontraktsvilkårene. Styret i River Tech ventes å møtes for å vurdere konsekvensene av oppsigelsen.
– Selskapet vil holde markedet oppdatert, ifølge adm. direktør Luke Ciantar.
River Tech er notert på Euronext Growth og tilbyr skreddersydde teknologiløsninger for selskaper innen den digitale sfæren.