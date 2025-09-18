Cobrief får innovasjonspris

Juryleder og bransjeleder for rådgivning i Virke, Hanne Lystad, trekker frem at Cobrief kan skape stor verdi for både kunder og samfunn.

«Prisen går til en bedrift som gjennom nyskapende løsninger skaper stor verdi for sine kunder. Gjennom effektivisering gjennom KI-løsninger kan de potensielt spare bedrifter og samfunnet for mye administrasjon», heter det i en pressemelding fra Virke.

Prisen deles ut på Handelskonferansen 18. september.

Cobrief har utviklet et AI-drevet anbudsverktøy som kan redusere tidsbruk og kostnader med opptil 80 prosent ved å levere anbudsbeskrivelser som i stor grad er ferdige før leverandørene gjør sine tilpasninger.

«Det går med uendelig mye tid og penger på anbud som ikke fører til noe som helst. Vi har laget et verktøy som angriper dette problemet fra leverandørenes side, en gruppe som ofte har blitt glemt», uttaler gründer og daglig leder i Cobrief, Jonas Klafstad.