Beijing legger ned antitrust-etterforskningen av Google, skriver Financial Times og viser til to personer med kjennskap til beslutningen Kinas konkurransetilsyn (State Administration for Market Regulation – SAMR) har tatt.

Etterforskningen ble formelt åpnet i februar, og handlet om dominansen til Googles Android-operativsystem og innflytelsen på kinesiske mobilprodusenter som Oppo og Xiaomi – som begge bruker programvaren.

– Et positivt signal til USA

Beslutningen markerer en ny taktikk fra kinesiske myndigheter, som ifølge kildene nå retter sitt regulatoriske skyts mot Nvidia som et pressmiddel i handelsforhandlingene med USA. Samtidig sender de et positivt signal til Washington om at Beijing kan være fleksibel i forhandlingene.

– Dropper én sak, men tar tak i en annen. Kina forsøker å snevre inn sine gjengjeldelsesmål for å gjøre landet mer slagkraftig, sier en av dem til avisen.

Google skal foreløpig ikke være formelt varslet om beslutningen om å droppe saken.

Tidligere denne uken uttalte SAMR at Nvidia har brutt kinesisk konkurranselov med oppkjøpet av Mellanox Technologies, en israelsk-amerikansk leverandør av nettverksprodukter. Beijing ga betinget godkjennelse til oppkjøpet i 2020.

Nvidia risikerer kjempebot

Blir Nvidia funnet skyldig, kan selskapet ilegges bøter på 1-10 prosent av fjorårets omsetning.

I sitt avvikende regnskapsår 2025, som ble avsluttet 26. januar, omsatte Nvidia for 130,5 milliarder dollar. Dermed risikerer brikkeprodusenten bøter på opptil 13 milliarder dollar.

Antitrust-­etterforskningen mot både Google og Nvidia ble innledet tidlig i år, etter at USAs president Donald Trump gjeninntok Det hvite hus og innførte kraftige tollsatser på kinesiske varer.

Googles søkemotor er blokkert i Kina, i likhet med de fleste av morselskapet Alphabets tjenester. Financial Times påpeker at selskapet likevel tjener på kinesiske selskaper som annonserer i utlandet.