Nvidia investerer 5 milliarder dollar i Intel-aksjer til en kurs på 23,28 dollar pr. aksje, melder selskapet.

Etter meldingen stiger Intel-aksjen nesten 30 prosent i førhandelen på Wall Street, til 32,20 dollar pr. aksje.

Nvidia skriver at de to selskapene sammen vil utvikle «flere generasjoner av skreddersydde datasenter- og PC-produkter».

Dersom onsdagens sluttkurs på 24,90 dollar legges til grunn, hadde Intel en markedsverdi på 108 milliarder dollar. Investeringen til Nvidia på 5 milliarder dollar gir da et eierskap på rundt 4,5 prosent.

Eierandel kan imidlertid være høyere, ettersom kjøpsprisen var lavere enn onsdagens sluttkurs.

Det er andre gang på kort tid at Nvidia gjør en stor investering, da Coreweave på mandag offentliggjorde en avtale med Nvidia om å kjøpe datasenterkapasiteten som Coreweave ikke får solgt til sine kunder.

Avtalen innebærer at på datasenterfronten vil Intel bygge Nvidias x86 CPU-er (prosessorer), som Nvidia vil integrere inn i sine «plattformer for AI-infrastruktur» (altså, datasentre), og tilby til markedet.

Den amerikanske staten gikk også nylig inn på eiersiden i Intel, og tok en eierandel på rundt 10 prosent etter å ha kjøpt aksjer for 8,9 milliarder dollar. USA kjøpte Intel-aksjer til en kurs til 20,47 dollar.