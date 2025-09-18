Samsung lanserer kjøleskap med reklame

Samsung startet sin AI-satsing i 2023. Det inkluderte blant annet at alt skulle få skjermer, og håndtakene på «smarte» kjøleskap, komfyrer og vaskemaskiner skulle fjernes. Alle hvitevarer skulle også styres av brukerens stemmekommandoer.

Høsten 2024 endte Samsung med å si opp flere tusen ansatte. AI-satsingen gjorde det nemlig langt dårligere enn ventet.

Samsung fikk imidlertid en idé til en ny måte å tjene penger: Reklame.

Som tenkt, så gjort: Samsung lanserte på torsdag en programvareoppdatering hvor det nå kommer reklame på skjermen på kjøleskapet.

Samsung selv sier det tror det faktisk vil «styrke verdien» av å eie Samsungs kjøleskap, ifølge en uttalelse selskapet har gitt til Android Authority.

Lanseringen er en del av pilotprogram som kjøres på visse kjøleskapsmodeller av Samsungs Family Hub-serie i USA. Selskapet har ikke sagt noe om hvorvidt reklamene vil være der permanent, eller om det også vil komme til andre markeder.

Vises i hvilemodus

I uttalelsen til Android Authority skriver Samsung:

«Samsung har tro på innovasjon og på å øke den daglige verdien for våre hvitevarekunder. Som en del av vårt arbeid med å styrke denne verdien, tester vi nå et pilotprogram som tilbyr kampanjer og utvalgte annonser på enkelte Family Hub-kjøleskap i det amerikanske markedet.»

Annonsene vil vises på enkelte av kjøleskapenes «cover screens», som vises når skjermen står i hvilemodus.

«Utformingen av annonsene kan variere avhengig av tilpasningsvalgene for Cover Screen, og reklame vil ikke vises når Cover Screen står i Art Mode eller viser bildealbumer», sier selskapet.

Samsung sier at annonsene kan lukkes når de vises, og det vil gjøre at den spesifikke reklamen ikke vil dukke opp igjen i løpet av det selskapet omtaler som «kampanjeperioden».

Betale for vann?

I april uttalte Samsung til The Verge at det ikke hadde hadde planer om å reklamifisere skjermene på sine produkter.

«På nåværende tidspunkt har vi ikke reklamer på våre skjermer, og vi har ikke planer om å inkludere reklamer på AI Home-skjermer», sa Samsung til avisen.

Reklamemanøveren har fått flere til å reagere.

«Med en gang jeg så et kjøleskap med en skjerm på, visste jeg at de ville prøve seg med reklame. Ikke overraskende», skriver en bruker på Reddit.

«Snart må du se en reklame for å få vann», skriver en annen.