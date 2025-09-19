Varsler stort fremskritt

Panasonic sikter mot å utvikle et banebrytende elbilbatteri om rundt to år, melder Reuters.

Det japanske selskapet, med Tesla blant sine kunder, planlegger et batteri med høyere kapasitet som potensielt skal kunne utvide rekkevidden for elbiler.

Stor kapasitetsøkning

Ifølge nyhetsbyrået vil Panasonic eliminere anoden i batterier under produksjonsfasen for å øke energitettheten. Selskapet vil ta i bruk teknologi som innen 2027 trolig skal gi en kapasitet på et «verdensledende nivå».

Dette vil kunne innebære en 25 prosents økning i batterikapasiteten, opplyser selskapet selv.

For en Tesla Model Y kan dette bety en rekkeviddeforlengelse på rundt 145 kilometer.

Flere i aksjon

Alternativt kan Panasonic bruke teknologien sin til å produsere lettere – og potensielt billigere – batterier, som samtidig beholder dagens rekkevidde.

Flere andre batteriprodusenter jobber også med anodefri teknologi, skriver Reuters.