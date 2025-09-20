Ifølge kilder til Bloomberg News med innsyn i prosessen skal Oracle levere datakraft til Meta for trening og utrulling av kunstig intelligens-modeller. Avtalen går over flere år. Beløpet kan bli høyere, og vilkårene kan endres før en endelig kontrakt er på plass, understreker kildene.

Avtalen føyer seg inn i en rekken av fremskritt for Oracle. Fra før har Oracle avtaler med både Meta og andre selskaper som trener AI-modeller, blant dem Elon Musks xAI.

Kurshopp

Oracle-aksjen steg 4,1 prosent til 308,66 dollar da børsen i New York stengte fredag. Hittil i år har aksjen steget hele 85 prosent, drevet av skysuksessen.

Oracle er blitt en viktig leverandør av datakraft til kunstig intelligens, i konkurranse med selskaper som Amazon, Microsoft og Google.

Meta ønsker ikke å kommentere saken, mens Oracle ikke har svart på henvendelser. I august meldte Bloomberg at de to selskapene var i samtaler om mer skykapasitet.