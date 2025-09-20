Resultatvarsel: Venter milliontap

5th Planet Games har justert guidingen for inneværende år som følge av «lengre utviklingssykluser enn ventet», fremgår det av et resultatvarsel fra spillselskapet lørdag ettermiddag.

Årets totale inntekter estimeres nå til mellom 4,5 og 5,0 millioner danske kroner, et kraftig kutt fra den tidligere prognosen på cirka 20 millioner.

Årets driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) anslås å bli på mellom minus 4,0 og minus 5,0 millioner danske kroner. Tidligere var inntjeningen ventet til 0,5–2,0 millioner i pluss.

– Vår reviderte inntekts- og ebitda-guiding reflekterer lengre utviklingssykluser enn tidligere ventet, noe som vil skyve de positive effektene fra disse lanseringene inn i 2026, forklarer adm. direktør Mark Stanger i meldingen.

Årets nettoresultat ventes til mellom 5,0 og 6,0 millioner danske kroner, som vil være en forbedring fra fjorårets underskudd på 4,94 millioner, men samtidig en nedgang fra resultatene oppnådd i første halvår i år.

– Under våre operasjonelle resultater venter vi imidlertid et betydelig netto overskudd for helåret, som i hovedsak er drevet av en økning i verdsettelsen av vår nylige investering i det nye «The Walking Dead»-spillet i henhold til regnskapsstandardene for behandlingen av denne typen eiendeler, sier Stanger.

Løftet av verdijusteringer

Selskapets rapport for første halvår, som ble offentliggjort 28. august, viste inntekter på 1,25 millioner danske kroner, ned fra cirka 6 millioner i samme periode i 2024 – og 12,58 millioner i hele 2024.

Ebitda-resultatet var på minus 2,88 millioner danske kroner i første halvår, mot pluss 2,54 millioner i samme periode i fjor – og 2,47 millioner i hele 2024.

Nettoresultatet for første halvår viste 6,46 millioner kroner i overskudd, løftet av positive verdijusteringer for selskapets investeringer i spill utgitt i samarbeid med Skybound. I hele 2024 gikk 5th Planet Games med et underskudd på 4,94 millioner danske kroner.

Selskapet understreket i rapporten at deres lanseringsplan er tungt vektet mot andre halvår.

Ned 39 prosent

5th Planet Games gir ut og finansierer videospill på tvers av plattformer og enheter, men opererer også innen utvikling av andre underholdningsprodukter. Selskapet har hovedkontor i København, men er notert i Oslo på markedsplassen Euronext Expand.

Siden nyttår er aksjen ned 39,4 prosent.