Det hvite hus: Avtale nærmer seg
En Tiktok-avtale kan bli signert i løpet av noen dager, sier talsperson for Det hvite hus, Karoline Leavitt.
Publisert 20. sep. | Oppdatert 20. sep.
Avtalen innebærer at amerikanere skal ha seks av sju styreplasser i selskapet, sier Leavitt til Fox News lørdag, ifølge Bloomberg.
Videoappens algoritmer skal også være kontrollert av USA, sa Leavitt.
– Alle detaljene er det allerede enighet om, nå trenger vi bare at avtalen blir underskrevet og det kommer til å skje. Jeg anslår at det skjer i løpet av de neste dagene, sier hun.
Avtalen ble ferdigstilt i samtalen mellom president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping fredag.
(NTB)