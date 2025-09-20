Avtalen innebærer at amerikanere skal ha seks av sju styreplasser i selskapet, sier Leavitt til Fox News lørdag, ifølge Bloomberg.

Videoappens algoritmer skal også være kontrollert av USA, sa Leavitt.

– Alle detaljene er det allerede enighet om, nå trenger vi bare at avtalen blir underskrevet og det kommer til å skje. Jeg anslår at det skjer i løpet av de neste dagene, sier hun.

Avtalen ble ferdigstilt i samtalen mellom president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping fredag.

(NTB)