Honor Magic V5 er offisielt verdens tynneste brettemobil. Den hvite varianten måler bare 8,8 millimeter sammenbrettet og 4,1 millimeter brettet ut. Til sammenligning er Samsung Galaxy Z Fold 7 på 8,9 og 4,2 millimeter. Forskjellen er altså en knapp tidel, og forskjellen er så liten at du neppe legger merke til det. Likevel er det viktig, fordi dette er et signal.