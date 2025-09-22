Testet: Honor Magic V5 – verdens tynneste, men en tungvekter
Honor Magic V5 kan skryte av å være verdens tynneste brettemobil. Men på dette nivået er det små marginer som skiller, og forskjellen er mest interessant for de som teller mikrometer. Heldigvis har Magic V5 mer å by på.
Honor Magic V5 er offisielt verdens tynneste brettemobil. Den hvite varianten måler bare 8,8 millimeter sammenbrettet og 4,1 millimeter brettet ut. Til sammenligning er Samsung Galaxy Z Fold 7 på 8,9 og 4,2 millimeter. Forskjellen er altså en knapp tidel, og forskjellen er så liten at du neppe legger merke til det. Likevel er det viktig, fordi dette er et signal.
Honor tar initiativet, og konkurrentene må tilpasse seg. I fjor var det Magic V3 som presset brettbare til å bli slankere og bredere. Nå er det Magic V5 som setter listen enda høyere.
Design som sitter
Det er noe tilfredsstillende med en brettbar mobil som føles like solid åpen som den gjør sammenbrettet. Magic V5 lykkes godt her.
I Norge får man den i fargene morgengull og elfenbenshvit. Den hvite modellen fremstår ren og nedtonet, mens gullvarianten går mer i retning av blikkfang.
Den hvite modellen veier 217 gram og er den tynneste på 8,8 mm, mens gullvarianten med glassbakside ligger på 222 gram og er et knepp tykkere med 9,1 mm. Det er små forskjeller, men verdt å merke seg at materialvalget påvirker både vekt og tykkelse.
Mye av designet bygger videre på det vi så med Magic V3, men V5 føles mer finpusset. Telefonen har en avrundet form som gjør mobilen behagelig i hånden. Hengselet er stramt, men ikke tungt å bevege. Når mobilen er sammenbrettet, føles den som en helt vanlig telefon.
Telefonen er også IP58-sertifisert mot vann og støv, noe vi sjelden ser på brettbare.
En brett som nesten forsvinner
Skjermene holder høyt nivå. Ytterskjermen er en 120 Hz OLED på 6,43 tommer med lysstyrke på opptil 5000 nits. Den er akkurat passe stor til at telefonen føles naturlig å bruke lukket.
Samtidig leveres den med en ferdig påsatt skjermbeskytter, noe som er uvanlig i dag, og er i tillegg beskyttet med Honors egen ripebeskyttelse, «NanoCrystal Shield». Ifølge Honor skal dette gjøre glasset opptil ti ganger mer motstandsdyktig mot fall enn standard glass. Det gir en ekstra trygghet mot riper og små uhell, men gjør naturligvis ikke mobilen uknuselig.
Innerskjermen er på 7,95 tommer med samme oppsett. Ikke fullt 8 tommer som på flere konkurrenter, men den er stor nok og vinner på lysstyrke. I tillegg er den lille bretten i midten fascinerende lite synlig, mindre enn på mange andre brettbare. Skjermen legger seg flatt og stramt, og du glemmer nesten at du bruker en brettbar telefon.
Om du først skal leve med en skjerm som kan brettes, er dette blant de beste løsningene på markedet akkurat nå.
Ytelse i toppsjiktet
På innsiden sitter Snapdragon 8 Elite sammen med 16 GB RAM. Det gir ytelse som matcher alt annet i toppsjiktet, uansett kategori. Det er lite som får Magic V5 til å slite. Spill, multitasking og tunge apper svelges uten problem.
Magic V5 kjører Android 15 med Honors eget operativsystem «MagicOS 9» på toppen.
Operativsystemet føles mer ferdig enn tidligere, og AI-funksjonene er godt integrert uten å være påtrengende. Foreløpig er Samsungs «One UI» fortsatt mer finpusset, men gapet krymper.
Det er lett å dra apper rundt, kjøre to eller tre vinduer samtidig, og navigasjonen sitter intuitivt.
Honor har også dynget på med AI-funksjoner, men på en måte som ikke føles masete. Kameraet får hjelp, notatene får oppsummering, og du får hjelp til å oversette tekst direkte uten å åpne en egen oversetter-app. Det er nyttige verktøy som bare virker og det føles gjennomtenkt.
Honor har også gjort det enklere å bytte fra iPhone. Med appen «Device Clone» kan du flytte over bilder, videoer og kontakter uten kabler. Det er nytt i år, og gjør terskelen lavere for dem som vurderer å bytte plattform.
Honor lover også syv år med oppdateringer, noe som matcher det beste i Android-leiren.
Telefoto som skiller seg ut
Kameraene er et av punktene hvor Honor faktisk trekker fra konkurrentene. Selv om Samsung leverer et knallsterkt 200 MP hovedkamera på Fold 7, som få andre kan måle seg med, er telefotoet begrenset til en tradisjonell 3x linse på 10 MP. Den gjør en god jobb, men mangler den ekstra rekkevidden vi ser i Ultra-serien.
Honor har derimot fått på plass en periskoplinse på 64 MP med 3x optisk rekkevidde. Kombinert med AI-oppskalering som minner om Googles «Super Res Zoom» kan den presses langt, helt opp til 100x, og leverer overraskende skarpe bilder på moderate avstander.
Periskoplinse har lenge vært et savn på brettbare telefoner, og det er godt å se at Honor endelig har fått dette på plass i Magic V5.
Kameraoppsettet består også av et hovedkamera og en ultravidvinkel på 50 MP. Bildene blir jevnt gode, med god dynamikk, skarphet og naturtro farger i dagslys. Honor har i tillegg inngått samarbeid med portrettstudioet Harcourt, og tilbyr flere av deres karakteristiske fargeprofiler direkte i kameraappen.
Når det kommer til mørkere omgivelser ser vi litt støy og uskarphet, og fargetonene lener seg mer mot grønt. På nattfotografering kan den ikke helt måle seg med Samsung, men dette er fortsatt i toppsjiktet for brettemobiler.
Honors trumfkort
Her har Honor virkelig et trumfkort. De har fått plass til et 5.820 mAh batteri i en mobil som er tynnere enn konkurrentene. Batteriet er av typen silisium-karbon, som gir mer kapasitet uten at størrelsen øker. Det gir en trygghet i hverdagen som mange brettbare fortsatt mangler.
Googles Pixel 9 Pro Fold stiller med 4.650 mAh, og Samsungs Fold 7 stopper på rundt 4.400 mAh. Begge ligger godt under Honor. For første gang på lenge kan man si at en brettemobil faktisk har bedre batteritid enn mange vanlige toppmodeller. Med moderat bruk varer den ofte to dager, og selv med aktiv bruk av den store innerskjermen holder den hele dagen uten problemer.
Ladingen er også et område hvor Honor gjør kort prosess med konkurrentene. 66 watt kablet og 50 watt trådløst gir deg påfyll på minutter, ikke timer. Samsung står fortsatt på 25 watt kablet og 15 watt trådløst, mens Pixel 9 Pro Fold støtter 30 watt kablet og 15 watt trådløst. Det er ikke en liten forskjell, men noe som faktisk forandrer hvordan du bruker mobilen.
Glemmer du å lade over natten, er det nok med en kort økt på laderen for å få mange timer ekstra.
Honor setter standarden igjen
Honor Magic V5 gjør det klart at brettbare mobiler ikke trenger å ofre verken batteritid eller størrelse lenger. Den er verdens tynneste i sin kategori, men mer imponerende er batteriet, ladehastigheten og kameraet. På disse punktene setter Honor en ny standard, og det er rimelig å anta at konkurrentene må svare i neste generasjon brettbare.
Forskjellen i tykkelse mot konkurrentene er ubetydelig, og programvaren er fortsatt best hos Samsung. Men helhetsinntrykket er likevel at Honor nå leder an.
Magic V5 starter på rundt 22.990 kroner for 512 GB lagring og 16 GB RAM. Til sammenligning starter Galaxy Z Fold 7 på omtrent 26.000 kroner med 256 GB lagring. Du får altså dobbelt så mye lagring, mer minne, raskere lading, bedre batteri, tynnere design og mer avansert kamera for mindre penger.
Det begynner å bli vanskelig å argumentere mot Honor her.
Honor Magic V5
Fordeler
- Verdens tynneste brettemobil (hvit variant)
- Periskop-telefoto med lang rekkevidde og AI-støtte
- Stort batteri og rask lading
- Nesten usynlig brett
- IP58-sertifisering
Ulemper
- Forskjellig vekt og tykkelse avhengig av farge
- Nattfotografering henger etter de beste
- Programvaren er fortsatt bedre hos Samsung
Pris: 22.990 kroner (512 GB lagring og 16 GB RAM)
- Honor er et kinesisk merke som opprinnelig ble lansert som et underselskap av Huawei i 2013. Målet var å tilby prisgunstige smarttelefoner med høy kvalitet. Etter at Huawei ble rammet av amerikanske sanksjoner i 2020, ble Honor solgt til en kinesisk eiergruppe for å drive som et uavhengig selskap. Siden da har Honor fortsatt å produsere smarttelefoner, wearables og andre forbrukerelektronikk på egen hånd, og har raskt etablert seg som en sterk aktør globalt.