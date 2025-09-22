Trump drar Murdoch inn i TikTok-oppkjøpet

Donald Trump hevder mediemogul Rupert Murdoch, sønnen Lachlan og PC-gründer Michael Dell vil slutte seg til Larry Ellisons konsortium som skal kjøpe TikTok ut av kinesiske ByteDance, skriver Financial Times.

INVOLVERT: Trump hevder Rupert og Lachlan Murdoch blir med i investorgruppen som skal kjøpe TikToks amerikanske virksomhet. Foto: Bloomberg

Ifølge kilder er Fox Corp, eieren av Fox News, i samtaler om å investere, men uten bruk av Murdoch-familiens private midler eller News Corp. Dell skal ha vært involvert i forhandlingene i flere måneder.

– Jeg hater å si det, men en mann ved navn Lachlan er involvert. Lachlan er, det er et veldig uvanlig navn, Lachlan Murdoch, sa Trump til da han ble spurt av Fox News om å navngi enkeltpersonene som investerer i TikTok

– Rupert kommer også sannsynligvis til å være med i gruppen. Jeg tror de kommer til å være med i gruppen, la han til.

Trump bekreftet også Ellisons deltagelse i en avtale han beskriver som verdt «en enorm sum penger». Investorgruppen vil sammen med flere amerikanske kapitalmiljøer sikre at TikToks amerikanske virksomhet får et amerikansk styre, hvor seks av syv plasser skal fylles av amerikanere. ByteDance beholder én plass.

Spørsmålet om kontroll over TikToks algoritme er sentralt. Det hvite hus hevder avtalen vil sikre at algoritmen styres fra USA, i kontrast til Beijings krav om fortsatt kinesisk kontroll.

Ifølge Financial Times har plattformen rundt 170 millioner amerikanske brukere.

Ser etter muligheter

TikTok sto i fare for å bli forbudt i USA etter at Kongressen i fjor krevde at ByteDance selger den amerikanske delen på grunn av sikkerhetsbekymringer. Forhandlingene ble midlertidig lagt på is da Trump innførte 145 prosent toll på kinesiske varer, men gjenopptas nå parallelt med nye handelssamtaler med Kina. Trump skal etter planen møte Kinas Xi Jinping i Sør-Korea neste måned og i Kina tidlig neste år.

At Murdoch-familien – med Fox News som en hjørnestein i konservativ amerikansk politikk – trekkes inn i TikTok-eierskapet, vil styrke høyresidens innflytelse over globale sosiale medier. Fra før av eier Elon Musk X (Twitter), mens Meta fortsatt kontrolleres av Mark Zuckerberg.

Fox Corp satt ved utgangen av juni med 5,3 milliarder dollar i kontanter. På spørsmål om hvordan pengene kan brukes, svarte Lachlan Murdoch nylig: «Vi ser alltid etter muligheter.»

Vant arvestriden

Det ble for øvrig nylig avgjort at Lachlan skal fortsette å lede mediekonsernet når faren går bort. Han er i dag toppsjef i TV-selskapet Fox og styreleder i News Corp.

Far Rupert Murdoch skal ha blitt stadig mer bekymret for at mediene han eier, kan legge om den politiske kursen etter at han går bort. I fjor forsøkte Rupert på egen hånd å gi Lachlan styringen, men de tre andre gikk da til sak og stoppet ham.



En tidligere familiestiftelse var ledet av Murdochs fire barn i fellesskap. I tillegg til konservative og høyrevridde Lachlan, hadde søsknene James Murdoch, Prudence MacLeod og Elisabeth Murdoch en hånd på rattet.

Ifølge New York Times har de tre andre søsknene gått med på å gi fra seg aksjebeholdningene i farens selskaper, mot at de får 1,1 milliarder dollar – hver.