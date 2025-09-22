Det kinesiske teknologiselskapet Xiaomis aksje har falt nær 2 prosent i Hongkong-handelen mandag etter signaler om sterk etterspørsel for Apples nye iPhone 17 Pro, melder nyhetsbyrået Finwire og viser til Bloomberg.

Xiaomi skal selv senere i september lansere sin egen flaggskipsmodell for å utfordre Apple, men uro for konkurransen presser kursen, skriver nyhetsbyrået.

Analytikere skal imidlertid bedømme at Xiaomi beholder posisjonen som verdens tredje største smarttelefonprodusent og dessuten se vekstmuligheter innen elbiler og hjemmeelektronikk.

Lange køer verden rundt

Fredag startet salget av Apples nye iPhone-modeller iPhone 17 og iPhone Air. Den amerikanske tech-kjempen har også lansert nye Apple Watch-modeller og AirPods Pro 3.

Ifølge Bloomberg var det lange køer utenfor Apples butikker ved butikklanseringen, i byer fra Hongkong i øst til London, New York og Los Angelens i vest. Flere som sto i køene opplyste til nyhetsbyrået at de var klare for å omsider oppgradere fra Apples nå fire år gamle iPhone 13-telefoner.

Mottagelsen på det kinesiske markedet vil bli viktig for Apple, etter at salget hadde falt 6 prosent i ukene frem mot lanseringen av de nye iPhonene – et større salgsfall enn vanlig.

Apples markedsandel i Kina er nå på kun 12 prosent, bak navn som Huawei og Xiaomi.

Ber om økt produksjon

Ifølge Reuters skal Apple ha bedt minst to av sine leverandører om å øke produksjonen av innstegsversjonen av iPhone 17 med minst 30 prosent som følge av et høyt nivå av forhåndsbestillinger.

Utviklingen antyder at flere går for den rimeligere iPhone 17-versjonen fremfor de dyrere Pro-modellene.