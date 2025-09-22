Indiske IT-selskaper falt tungt på børs mandag etter at president Donald Trump før helgen kunngjorde en kraftig økning i søknadsgebyret for H-1B-visum. Ordningen brukes i stor grad av indiske outsourcingselskaper for å sende ansatte til kunder i USA, skriver Financial Times.

Nifty IT-indeksen i Mumbai falt 2,95 prosent. Gigantene Tata Consultancy Services, Infosys, HCLTech og Wipro – alle blant verdens største på IT-outsourcing – sank mellom 1,7 og 3 prosent mandag.

Står for 70 prosent

Fredag beordret Trump en avgift på 100.000 dollar for H-1B-søknader, som skulle tre i kraft natt til søndag. Prisen har tidligere ligget på mellom 17.000 og 45.000 kroner. Ifølge bransjeanalytikere kan tiltaket gå hardt utover Indias teknologitjenester, som samlet har årlige inntekter på 283 milliarder dollar. Indiske borgere står for over 70 prosent av alle H-1B-visum i USA.

– Kostnadene ved å sende indiske eksperter til USA vil skyte i været, noe som gjør prosjekter på stedet mindre lønnsomme, sier Devarsh Vakil i HDFC Securities i Mumbai til FT.

Kritikere, inkludert Trump selv, mener H-1B-ordningen undergraver amerikanske jobber ved å slippe inn billigere arbeidskraft. Tilhengere, blant dem Tesla-sjef Elon Musk, hevder den bidrar til å opprettholde USAs teknologiske forsprang.

Ifølge NTB er visumet H-1B en type arbeidsvisum for spesialiserte arbeidstagere. Særlig teknologi- og bemanningsbransjen har brukt ordningen i stor grad for å dekke en rekke stillinger med utenlandske arbeidere.

– Bli i landet

Kunngjøringen førte til reiseproblemer i helgen, da mange indiske arbeidere skyndte seg tilbake til USA. Amazon la ut en beskjed i sin HR-portal der ansatte fikk klar beskjed:

– Hvis du er i USA, bli i landet. Har du planlagt reise, legg den bort. Befinner du deg i utlandet, forsøk å komme tilbake før fristen går ut. De som ikke rekker det, bør vente på ny beskjed før de prøver å reise inn igjen.

Amazon har fått godkjent rundt 10.000 slike visum for sine arbeidere så langt i år. Microsoft og Meta, som har hatt over 5.000 søkere hver, har også sendt ut interne advarsler. En internmelding hos Microsoft, delt med Business Insider, slo fast at det viktigste er å bli i USA, selv om det forstyrrer reiseplaner.

«Vi vet at dette skaper usikkerhet for mange, men vi ber dere prioritere anbefalingene», skrev selskapet.

Februar

Det hvite hus presiserte senere at reglene kun vil gjelde nye søknader fra neste visumloddtrekning i februar, ikke eksisterende visum.

Både indiske og amerikanske selskaper er store brukere av programmet. TCS er nest største bedriftsaktør på H-1B-søknader.

Ifølge analytikere i Motilal Oswal har indiske outsourcere utvidet rekrutteringen de seneste årene, og omtrent en femtedel av bransjens ansatte er basert i USA. Mellom 20 og 30 prosent av disse er på H-1B-visum, noe som tilsvarer rundt 3–5 prosent av arbeidsstyrken i et typisk selskap, ifølge FT.

Analytikerne la til at dagens søknader ser ut til å være trygge, og at Trumps direktiv «sannsynligvis vil bli utfordret i amerikanske domstoler og kan falle bort i sin nåværende form».