OpenAI melder at det har signert en intensjonsavtale om et «strategisk partnerskap» med Nvidia, som åpner for at OpenAI kan bygge og drifte AI-datasentre med kapasitet på minst 10 gigawatt (GW).

Datasentrene vil inneholde millioner av Nvidias grafikkprosessorer (GPU) og bygges på Nvidias systemer.

Nvidia vil investere 100 milliarder dollar i OpenAI. Alt kommer imidlertid ikke med en gang, og det vil gjøres i et økende tempo ettersom OpenAI starter driften av flere og flere GW på sine datasentre.

Det tilsvarer 1 billion norske kroner, rundt et halvt norsk statsbudsjett.

Den første gigawatten er ventet å komme i drift i løpet av 2026s andre halvår. Datasentrene vil bruke Nvidias Vera Rubin-plattform, som ble lansert i mars. Vera Rubin-plattformen kombinerer både GPU-er og CPU-er for å gjøre plattformen kraftig nok til å kjøre store AI-modeller.

Etter meldingen stiger Nvidia-aksjen over 3 prosent.

Det opplyses imidlertid ikke i hvilken form investeringen vil gjøres i. Tidligere har Nvidia brukt å investere med «chip credits», hvor det i stedet for å gjøre en ren kontantinvestering heller gir motparten kreditter som kan brukes til å kjøpe Nvidias GPU-er, fra Nvidia.

I Nvidias forrige kvartalsrapport rapporterte det en kontantbeholdning på 57 milliarder dollar, opp fra 43 milliarder seks måneder før. Bunnlinjen var på 26 milliarder.

SAMARBEID: Sjefen i OpenAI, Sam Altman, knytter enda tettere bånd med Nvidia. Her fra et møte med Donald Trump i Det ovale kontor. Foto: NTB

Nylig annonserte Nvidia og Coreweave (som bygger datasentere med Nvidias chipper) at Nvidia vil kjøpe all den ubrukte kapasitet fra Coreweaves AI-datasentere frem til 2032.

Forrige uke annonserte Nvidia også en investering på 5 milliarder dollar i chipprodusenten Intel, kort tid etter at den amerikanske staten gjorde det samme.