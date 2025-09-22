OpenAI melder at det har signert en intensjonsavtale om et «strategisk partnerskap» med Nvidia, som åpner for at OpenAI kan bygge og drifte AI-datasentre med kapasitet på minst 10 gigawatt (GW).
Datasentrene vil inneholde millioner av Nvidias grafikkprosessorer (GPU) og bygges på Nvidias systemer.
Nvidia vil investere 100 milliarder dollar i OpenAI. Alt kommer imidlertid ikke med en gang, og det vil gjøres i et økende tempo ettersom OpenAI starter driften av flere og flere GW på sine datasentre.
Det tilsvarer 1 billion norske kroner, rundt et halvt norsk statsbudsjett.
Den første gigawatten er ventet å komme i drift i løpet av 2026s andre halvår. Datasentrene vil bruke Nvidias Vera Rubin-plattform, som ble lansert i mars. Vera Rubin-plattformen kombinerer både GPU-er og CPU-er for å gjøre plattformen kraftig nok til å kjøre store AI-modeller.
Etter meldingen stiger Nvidia-aksjen over 3 prosent.
Det opplyses imidlertid ikke i hvilken form investeringen vil gjøres i. Tidligere har Nvidia brukt å investere med «chip credits», hvor det i stedet for å gjøre en ren kontantinvestering heller gir motparten kreditter som kan brukes til å kjøpe Nvidias GPU-er, fra Nvidia.
I Nvidias forrige kvartalsrapport rapporterte det en kontantbeholdning på 57 milliarder dollar, opp fra 43 milliarder seks måneder før. Bunnlinjen var på 26 milliarder.
Nylig annonserte Nvidia og Coreweave (som bygger datasentere med Nvidias chipper) at Nvidia vil kjøpe all den ubrukte kapasitet fra Coreweaves AI-datasentere frem til 2032.
Forrige uke annonserte Nvidia også en investering på 5 milliarder dollar i chipprodusenten Intel, kort tid etter at den amerikanske staten gjorde det samme.