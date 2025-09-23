Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Die Welt

Det samfunnsøkonomiske formålet med reform av sosialytelsene bør ikke være å spare noen millioner euro. Det bør være å sørge for at bedrifter endelig finner ansatte til enkle oppgaver. For tiden er det rundt 350.000 ledige stillinger i Tyskland for ufaglærte og lavt kvalifiserte.

Stadig flere restauranter må holde tvungne fridager eller til og med stenge helt. De finner ingen til å jobbe med servering eller på kjøkkenet. Landet vårt klarer ikke lenger å høste sine egne avlinger, og etter ferier må passasjerene vente 90 minutter på bagasjen på flyplassen på grunn av mangel på personell.

Når rundt to millioner unge menn har kommet til Tyskland de siste ti årene er det fort gjort å havne i kjetterske grublerier, særlig når 64 prosent av dem som mottar ytelser har innvandrerbakgrunn.

Bare ett tiltak vil virkelig endre kalkylen: En plikt til samfunnsnyttig arbeid for alle arbeidsføre mottagere av sosialhjelp til grunnsikring. Det gir mening, skaper struktur i hverdagen og forhindrer svart arbeid.

Meningsfulle oppgaver som ikke konkurrerer med det ordinære arbeidsmarkedet, finnes i overflod: Stell av offentlige parker, trafikkvakter ved skoleveier, opprydding av søppel – spesielt i sosialt utsatte bydeler.

Ideen er ikke ny. Vi har allerede praktisert den i Tyskland, til og med ganske vellykket.

Agenda 2010 var den siste store sosialreformen i landet. Den ble gjennomført under en rødgrønn regjering med en modig forbundskansler Gerhard Schröder i spissen.

Dette kan bli en gamechanger for bedrifter som desperat søker arbeidskraft. Det samme gjelder rettferdighetsfølelsen for store deler av befolkningen.

SOSIALREFORMATOR PÅ NORGESBESØK: Daværende forbundskansler Gerhard Schröder på besøk i Norge i 2005. Daværende statsminister Jens Stoltenberg til høyre. Foto: NTB

The Wall Street Journal

Frankrike, Storbritannia, Australia, Canada og andre land anerkjenner en palestinsk stat som en straff mot Israel. De later ikke engang som om Palestina oppfyller kriteriene for statsdannelse. I praksis skaper disse landene en palestinsk stat for Hamas.

Financial Times

Anerkjennelsen av en palestinsk stat fra noen av Israels mest langvarige vestlige allierte er et historisk øyeblikk. Den understreker omfanget av den globale indignasjonen over Israels snart to år lange krig i Gaza. Bare en tostatsløsning kan bryte de endeløse voldssyklusene.

Dagens Industri

Donald Trump vil gjøre det vanskeligere for internasjonale talenter å søke seg til USA. Selskaper som vil ansette utenlandske ingeniører eller programmerere må nå betale 100.000 dollar for et visum. Disse talentene bør i stedet Sverige lokke til seg.

