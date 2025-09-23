USAs justisdepartement: Vil splitte opp Google

Det amerikanske justisdepartementet trapper opp kampen mot Googles dominans i digital annonsering. Mandag ba aktorer en føderal dommer i Virginia om å pålegge morselskapet Alphabet å skille ut selskapets største annonsebørs og gradvis selge teknologien som nettutgivere bruker til å selge annonseplass, melder Financial Times.

Begjæringen markerer andre fase i den historiske saken om konkurranserett, etter at en dommer i april slo fast at Google «forsettlig» hadde monopolisert store deler av annonsemarkedet. Ifølge dommeren har selskapet i over ti år bundet sammen sin annonsetjener og annonsebørs på en måte som har sikret og beskyttet monopolmakt.

Utfallet i rettssaken kan være avgjørende for konsernet, som får inn over 50 milliarder dollar i kvartalet gjennom annonser, ifølge FT.

AKTOR: Statsadvokat Abigail «Gail» Slater. Foto: Bloomberg

Mener markedet er ødelagt

Justisdepartementets konkurransesjef Gail Slater sier målet er å «frigjøre konkurransen for åpen nettannonsering». Googles advokat Karen Dunn advarer om at et pålagt frasalg vil være «uklokt, usikkert og uten presedens» og kunne skade forbrukerne.

Selskapet har i stedet foreslått «atferdsrettede» tiltak, blant annet å dele buddata fra annonsebørsen med konkurrenter. Men bransjeaktører mener dette er utilstrekkelig.

Ifølge justisdepartementets advokat er markedet for annonsebørser ødelagt, med høye priser, hemmet konkurranse og kunder som er «låst inne».

Vitnet Grant Whitmore, leder for Advance Local, sa at atferdsløsninger ikke vil fungere, og la til at han tvinges til å bruke Googles øvrige produkter for å få annonseetterspørsel, og kalte systemet «ugjennomsiktig» og en «svart boks», ifølge FT.

Parallell rettssak

Google kjemper samtidig en konkurransesak om nettsøk. En dommer slo fast at selskapet opptrådte monopolistisk, men avviste å tvinge frem salg av Chrome.

I stedet forbød han eksklusive distribusjonsavtaler og påla Google å dele mer data med rivaler, i håp om at de kunne utvikle sterkere søkemotorer. At selskapet unngikk oppsplitting ble sett som en stor seier, og aksjen steg etter kjennelsen.