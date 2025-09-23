Plutselig ble det full fest for flere norske tidligfaseselskaper. Samme uke som Tise selges til eBay skal nemlig det Moss-baserte robotselskapet 1X Technologies være i gang med å hente inntil én milliard dollar i en ny finansieringsrunde, tilsvarende rundt 10 milliarder kroner.

Dersom planen lykkes, kan verdsettelsen skyte i været til over svimlende 10 milliarder dollar, tilsvarende over 100 milliarder kroner.

Nyheten sprakk i det ledende bransjemagasinet The Information, men Shifter omtalte saken først her hjemme.

1X ble grunnlagt i 2014 i Moss av Bernt Øivind Børnich og selskapet fikk medienes fokus under valgkampen fordi det har valgt å flytte hovedkontoret til Silicon Valley i USA på grunn av endringene i exitskatten.

Kraftig hopp i verdsettelse

I desember 2019 hentet 1X, da under navnet Halodi Robotics, 16 millioner kroner til en verdsettelse på 420 millioner kroner fra norske investorer. Ved en emisjon i 2017 ble selskapet verdsatt til 135 millioner kroner.

I 2023 gikk giganten OpenAI tungt inn i 1X gjennom sitt investeringsfond, i en finansieringsrunde sammen med blant andre Tiger Global og norske investorer. Da hentet selskapet 23,5 millioner dollar.

Allerede året etter, i januar 2024, annonserte 1X at de hentet nye 100 millioner dollar til en verdsettelse på 850 millioner dollar. Finansieringen ble da ledet av EQT Ventures, Wallenberg-familiens venturekapitalfond, der blant annet Samsung Next, Sandwater, Skagerak Capital og Nistadgruppen tegnet seg for aksjer.

Nå har 1X engasjert Goldman Sachs til å lede enda en finansieringsrunde, samt et påfølgende salg av eksisterende aksjer, erfarer Finansavisen. Selskapet skal også ha informert om planene på et aksjonærmøte på vårparten. Dersom ambisjonene nås, vil verdsettelsen av selskapet ha steget med over 1.000 prosent på bare halvannet år.

Finansavisen har vært i kontakt med driftssjef Stein Erik Maurice i 1X, men han ønsker ikke å kommentere saken.