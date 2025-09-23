Sør-Korea: Kirkeleder tiltalt for å ha bestukket presidentfruen

Lederen for Enhetskirken, Han Hak-ja, er arrestert i Sør-Korea, mistenkt for å ha stått bak bestikkelser til blant andre Kim Keon Hee, kona til den avsatte presidenten Yoon Suk-yeol, skriver Financial Times.

En domstol i Seoul utstedte tirsdag en arrestordre på Han (82), enken etter kirkens grunnlegger Moon Sun-myung. Ifølge påtalemyndigheten skal hun ha instruert kirkeledere til å gi luksusgaver, inkludert et halskjede fra Van Cleef & Arpels verdt over 60 millioner won og en Chanel-veske til Yoons kone. Påtalemyndigheten hevder kirken forsøkte å få Kims hjelp i flere forretningsprosjekter, inkludert et utviklingsprosjekt i Kambodsja.

Han benekter anklagene og kaller dem «falsk informasjon».

Kirken, formelt kjent som Family Federation for World Peace and Unification, opplyser at de vil samarbeide fullt ut med etterforskningen.

TILTALT: Både Sør-Koreas tidligere president Yoon Suk-Yeol og hans kone Kim Keon Hee er blitt tiltalt den seneste året. Yoon for oppvigleri, mens Kim er siktet for for både valgfusk og bestikkelser. Foto: NTB

Flere etterforskninger

Saken er del av en større korrupsjonsetterforskning mot Kim, som allerede står tiltalt for kursmanipulasjon, valgfusk og bestikkelser. Hun sitter i isolasjon.

Parallelt er opposisjonspolitikeren Kweon Seong-dong, en tidligere støttespiller av Yoon, arrestert. Etterforskerne hevder kirken både ga ham 100 millioner won og mobiliserte medlemmer til å støtte hans partilederkamp i 2023.

Yoon selv ble avsatt i fjor etter et mislykket forsøk på å innføre unntakstilstand, og står tiltalt for oppvigleri etter å ha sendt soldater til nasjonalforsamlingen. Han nekter for å ha gjort noe galt, ifølge FT.

Etterforsket i Japan

Enhetskirken, hvor medlemmene ofte blir omtalt som «Moonies», ble grunnlagt i 1954 og er kjent for massebryllup og kontrollerer et omfattende forretningsimperium med interesser innen ski, hav- og golfresorter, bygg, forsvar, kjemi, bildeler og en avis.

Kirkens grunnlegger Moon Sun-myung hevdet at Jesus Kristus hadde vist seg for han da han var 15 år gammel og ba ham fullføre sitt ufullendte oppdrag. Moon ledet kirken fram til sin død i 2012, da tok hans enke Han Hak-ja over ledelsen. Ifølge Store Norske Leksikon hadde kirken i 2018 rundt 2 millioner tilhengere på verdensbasis, først og fremst i Sør-Korea og Japan, med drøyt 100 medlemmer i Norge. Kirken går under navnet Den Forente Familie i Norge.

Ifølge FT var kirken også i søkelyset i 2022 etter attentatet på Japans tidligere statsminister Shinzo Abe. Attentatmannen hevdet at moren hans var blitt ruinert av donasjoner til kirken. Drapet utløste gransking av båndene mellom kirken og Japans regjeringsparti LDP.

I mars beordret en japansk domstol oppløsning av kirken i landet.