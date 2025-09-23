Musk-datter: – Jeg gir faen i ham

Elon Musks eldste datter, Vivian Jenna Wilson (21), gjør det klart at hun står helt på egne ben, skriver Dagbladet.

– Jeg er økonomisk uavhengig. Jeg tjener mine egne penger nå, sa hun under Teen Vogues toppmøte lørdag.

Wilson nekter konsekvent å bruke farens navn og avviser at hun lever som en rik arving.

– Folk tror at jeg har masse penger. Jeg har ikke hundretusener av dollar til disposisjon, sier hun i et intervju med The Cut.

Hun understreket samtidig at hun ikke ønsker seg et liv som milliardærarving.

– Jeg trenger ikke å være superrik. Jeg har råd til mat, jeg har venner, tak over hodet og litt lommepenger. Det er mye mer enn de fleste på min alder i Los Angeles.

Forholdet mellom far og datter beskrives som iskaldt, og Wilson har tidligere omtalt Musk som en «løgner» og «serieutro», ifølge Dagbladet.

Etter at Wilson sto fram som transperson i 2022, uttalte Tesla- og SpaceX-sjefen i et intervju med psykologen Jordan Peterson at datteren var blitt «drept av woke-tankevirus».

– Jeg gir faen i ham. Jeg bryr meg virkelig ikke. Det er irriterende at folk assosierer meg med ham, sa hun til Teen Vogue.