Musk-datter: – Jeg gir faen i ham

Forholdet mellom Elon Musk og datteren Vivian Jenna Wilson (21) beskrives som iskaldt. – Det er irriterende at folk assosierer meg med ham, sier hun.

Category iconTeknologi
Elon Musk
Publisert 23. sep.
Article lead
+ mer
lead
ISKALDT FORHOLD: Ifølge Vivian Jenna Wilson (21) må hun klare seg uten å få én krone fra faren Elon Musk. Foto: Bloomberg/Wikipedia
ISKALDT FORHOLD: Ifølge Vivian Jenna Wilson (21) må hun klare seg uten å få én krone fra faren Elon Musk. Foto: Bloomberg/Wikipedia
Bendik Haug Aurdal
Journalist
Tips meg
Del

Elon Musks eldste datter, Vivian Jenna Wilson (21), gjør det klart at hun står helt på egne ben, skriver Dagbladet.

– Jeg er økonomisk uavhengig. Jeg tjener mine egne penger nå, sa hun under Teen Vogues toppmøte lørdag.

Wilson nekter konsekvent å bruke farens navn og avviser at hun lever som en rik arving.

– Folk tror at jeg har masse penger. Jeg har ikke hundretusener av dollar til disposisjon, sier hun i et intervju med The Cut.

Hun understreket samtidig at hun ikke ønsker seg et liv som milliardærarving.

– Jeg trenger ikke å være superrik. Jeg har råd til mat, jeg har venner, tak over hodet og litt lommepenger. Det er mye mer enn de fleste på min alder i Los Angeles.

Forholdet mellom far og datter beskrives som iskaldt, og Wilson har tidligere omtalt Musk som en «løgner» og «serieutro», ifølge Dagbladet. 

Etter at Wilson sto fram som transperson i 2022, uttalte Tesla- og SpaceX-sjefen i et intervju med psykologen Jordan Peterson at datteren var blitt «drept av woke-tankevirus».

– Jeg gir faen i ham. Jeg bryr meg virkelig ikke. Det er irriterende at folk assosierer meg med ham, sa hun til Teen Vogue.

Teknologi

Informasjon om bruk av AI