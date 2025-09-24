AI-milliardær: Kjøper luksusbolig i Hollywood Hills
I april skjøv Lucy Guo selveste Taylor Swift ned fra tronen på Forbes’ liste over verdens yngste selfmade kvinnelige dollarmilliardærer. Nå vekker gründerens huskjøp i Hollywood Hills oppsikt.
Publisert 24. sep. | Oppdatert 24. sep.
Vekker oppsikt: Det ekstravagante huskjøpet til gründer Lucy Guo har skapt overskrifter i blant annet den anerkjente storavisen The Wall Street Journal, samt flere andre medier. Faksimile: The Wall Street Journal/wsj.com. Foto: Paul Barnaby. Innfelt portrett: Taylor Hill/Getty Images