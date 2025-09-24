AI-sentre: Kan bli katastrofalt

Innen 2030 vil det trengs 500 milliarder dollar i årlige investeringer i AI-datasentre for å dekke etterspørselen etter datakraft, ifølge Bain som har produsert nok en teknologirapport om kraftbehovet og investeringene som trengs innen kunstig intelligens.

Globalt vil etterspørselen etter datakraft være på 200 gigawatt innen 2030, ifølge Bain.

For å finansiere investeringene på 500 milliarder dollar i AI-datasentre må selskapene til sammen ha årlige inntekter på 2 billioner dollar. Det virker imidlertid å være trivielt, for Bain anslår at inntektene til AI-selskapene vil ligge rundt 800 milliarder dollar under det målet når vi når 2030.

For eksempel forventer en av de største aktørene på området, OpenAI, at det ikke vil ha positiv kontantstrøm før i 2029, ifølge Bloomberg.

AI-datasentre AI-datasentre er en ny type datasentre som ikke bare lagrer data, men bearbeider den også. Det står i kontrast til de tradisjonelle datasentrene som i hovedsak har fungert som sentraler for datalagring.

Bearbeidingen av data gjør blant annet at AI-sentrene krever enda mer avanserte datachiper, prosesseringskraft og strøm enn de tradisjonelle lagringssentrene.

Funksjonen til AI-sentrene er å trene opp AI-modeller, ikke for å lagre data eller sørge for rask brukertilgang til internett for nordmenn.

Det er AI-sentre som for tiden bygges ut i Norge i høyt volum. Blant annet bygger Aker et AI-senter i Narvik sammen med OpenAI og Nscale.

Stilles overfor dilemma

Estimatene på den skyhøye etterspørselen stiller utbyggerne av AI-datasentre overfor et dilemma, ifølge Bain.

Enten kan selskapene satse på at etterspørselen faktisk vokser og øke investeringene, eller så kan de satse på at etterspørselstrenden flater ut.

Nedsiden med å investere i fortsatt vekst, hvor selskapet tilfører ny datakraft til markedet samtidig som etterspørselen flater ut, er at de kan ende med å sitte fast med en «katastrofal» mengde ubrukt datakraft, skriver Bain.

Da sitter selskapene igjen med flere milliarder bundet opp i datasentre, maskinvare og kraftproduksjon som ikke genererer inntekter.