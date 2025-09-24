Før helgen opplyste talsperson for Det hvite hus, Karoline Leavitt, at en TikTok-avtale mellom USA og Kina vil bli signert «i løpet av noen dager.» Men ifølge CNBC er det stadig uklart om partene er enige om hvordan appen skal skilles ut fra kinesiske ByteDance.

Kanalen påpeker at det har vært taust fra Beijing om fremtidige møter mellom landene, til tross for uttalelser fra USAs president Donald Trumps om at han og Kinas president Xi Jinping er «enige» om å snakkes på APEC-toppmøtet (Asia-Pacific Economic Cooperation) neste måned.

– Kina tar seg tid

– Mangelen på detaljer i kinesiske uttalelser tyder på at Kina tar seg tid til å forhandle når USA er ivrige etter avtaler. Beijing har ikke sagt noe om APEC-møtet, sier Winston Ma, professor II ved jusfakultetet på New York University.

CNBC trekker videre frem den kinesiske medieoffensiven rundt de siste handelssamtalene med USA i Madrid. Før samtalene gikk Beijing ut og varslet nye granskninger av amerikanske minnebrikker – og samtidig med at de ble avsluttet mandag ble Nvidia anklaget for monopolistisk atferd.

Tirsdag ble Kinas egen brikkeproduksjon fremhevet i en reportasje i den viktigste nyhetssendingen på statlig TV, mens Huawei dagen før fredagens Trump/Xi-samtaler hevdet deres kommende brikker vil være kraftigere enn Nvidias.

– Hva får Kina ut av det?

Mens alt dette kan fremstå som separate hendelser, viser CNBC til at kineserne aldri er tilfeldige i sin timing av handlinger. Alt fra en parade til valgt taushet, er kalkulert og ofte forankret i en politisk kontekst som kan virke irrelevant for utenforstående.

– For å være helt ærlig, ser jeg egentlig ikke hvorfor kinesisk side i det hele tatt skulle ha noen interesse av å skille ut TikTok i USA, sier toppsjef Gary Dvorchak i Blueshirt Group som jobber med kinesiske børsnoteringer i USA.

– Hva får Kina ut av det? Landet mister kontrollen over en av sine teknologiske kronjuveler. Amerikanerne ville ikke ha gått med på det hvis Kina ba dem om å selge deler av Google eller Facebook. Så hvorfor skulle de gjøre noe vi aldri ville gjort? fortsetter han.

– Vil falle fra hverandre

CNBC omtaler videre at Kina sist helg tok imot en tverrpolitisk delegasjon fra Representantenes hus i USA – i det første besøket av sitt slag siden 2019.

Lederen for det amerikanske reisefølget, demokraten Adam Smith, uttalte til pressen tirsdag at TikTok ble diskutert «som en sak som må løses», men uten å gå inn på tekniske detaljer.

– Jeg tror det kommer mange, kanskje positive, signaler om TikTok. Men til slutt, i siste øyeblikk, kommer det alltid til å falle fra hverandre, sier Dvorchak.