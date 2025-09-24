Det er altså ikke en minister med oversyn over AI, men minister bestående av AI, melder Politco.

Ministeren heter Diella, som er det albanske ordet for sol. Hun vil ha ansvaret for offentlige anskaffelser, sa Albanias statsminister Edi Rama i en tale til Albanias sosialistiske parti.

Rama sikret i mai sin fjerde periode som statsminister i Albania, og i talen fortalte han hvilke ministre får fortsette i en ny periode, og hvilke som sparkes.

«Diella er det første regjeringsmedlemmet som ikke er fysisk tilstede, men virtuelt skapt av kunstig intelligens», sa Rama.

Diella har også fått en avatar, hvor hun fremstår som en ung kvinne kled i tradisjonelle albanske klær.

DIGITAL: Diella er en AI-generert kvinne kledd i tradisjonelle albanske klær. Hun er minister i regjeringen og har blant annet ansvar for offentlige anskaffelser. Her fra en tale i parlamentet forrige uke. Foto: NTB

Bakgrunnen for Albanias nye AI-minister er at landet i lang tid har hatt et korrupsjonsproblem, spesielt i offentlig sektor og knyttet til offentlige anskaffelser. EU har flere ganger kritisert korrupsjonen, og Rama har som målsetting å ta Albania inn i EU innen 2030.

Jobben til Diella vil blant annet gå ut på å evaluere anbud, samt «ansette talenter fra hele verden», sa Rama. Samtidig vil hun jobbe for å bygge ned «frykten for fordommer og et byråkratiske tregheter».

Ansvaret for å ta anbudsbeslutninger vil med det tas ut av departementene og plasseres i Diellas hender, ifølge Rama, som sier prosessen med å bruke Diella vil være stegvis, men at Albania vil bli et land hvor offentlige anbud er «100 prosent ukorrumperbare og hvor hver offentlig krone som går gjennom anbudsprosedyren er 100 prosent gjennomsiktig».