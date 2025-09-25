Kvanteteknologi: HSBC hevder gjennombrudd

Storbanken HSBC skal ha gjort et gjennombrudd i quantum computing , eller kvanteberegning på norsk, melder Financial Times.

Banken har testet et nytt verktøy fra teknologiveteranen IBM på data fra europeiske selskapsobligasjoner. Funnene viser 34 prosent bedre resultater enn andre metoder for å forutsi hvor sannsynlig det var at en ordre ble gjennomført. Altså hvor ofte én ordre faktisk ble gjennomført, og ikke bare forespurt i markedet.

Testene ble gjort på historiske data fra mer enn én million ordrer på over 5.000 obligasjoner mellom september 2023 og oktober 2024.

– Dette er vårt mest konkrete bevis på hvor nærme vi faktisk er å hente ut verdi fra kvantedatabehandling, sier leder for kvanteteknologi Philip Intallura i HSBC til FT.

– Ny æra i finansnæringen

Teknologien bygger på qubits, som gjør det mulig å utføre komplekse beregninger langt raskere enn tradisjonelle datamaskiner. På dette området konkurrerer IBM med Google, som begge håper å utvikle en industriell kvantedatamaskin innen tiåret er omme, ifølge den britiske avisen.

– Kvantedatabehandling er en ny gren innen beregning, som bruker kvantemekanikkens lover til å representere og behandle informasjon i et rom som er eksponentielt større og mer dynamisk enn det klassiske systemer kan få tilgang til, sier Jay Gambetta, visepresident for IBM Quantum.

– Vi har stor tro på at vi står ved vippen til en ny æra for databehandling i finansnæringen, snarere enn at dette ligger langt frem i tid, sier Gambetta.