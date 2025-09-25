Hang Seng Tech Index var på det meste opp 2 prosent torsdag. Dagen endte med en oppgang på 0,9 prosent til 6.379,19 og ny all-time high. Forrige rekord var på 6.344,24 fra 17. september.

Oppgangen var ledet av Hua Hong Semiconductor og JD.com, og interessen for kunstig intelligens.

Rekordlang oppgang

Hang Seng Tech Index, som følger kinesiske teknologiselskaper notert i Hongkong, er nå også på vei mot sin åttende uke på rad med oppgang – den lengste rekken siden starten 27. juli 2020. For at det skal bli en ny uke med oppgang må indeksen slutte over 6.294,42 fredag.

Oppgangen kommer også i kjølvannet av nye AI-gjennombrudd fra startupen og OpenAI-konkurrenten DeepSeek, som har vekket internasjonal oppmerksomhet. Den sterke utviklingen markerer også en tydelig vending fra situasjonen for ett år siden, da bransjen var preget av regulatoriske inngrep og svakere økonomi, ifølge Bloomberg.

Alibaba har samtidig varslet større AI-investeringer og inngått samarbeid med Nvidia, noe som har bidratt til at indeksen har steget 42 prosent så langt i 2025. Myndighetenes løfter om økt støtte til sektoren har også bidratt.

Opp 110 prosent

Alibaba-aksjen er opp 110 prosent på Hong Kong-børsen så langt i 2025.

Siden 9. april er teknologiindeksen opp 49 prosent, og siden bunnen 20. oktober 2022 er oppgangen på 110 prosent.

– AI-optimisme er helt klart en faktor. Alibabas økte investeringer i kunstig intelligens driver den positive stemning i teknologisektoren, sier Vey-Sern Ling i Union Bancaire Privee til Bloomberg.