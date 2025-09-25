Apple ber EU om å oppheve eller ta bort spesifikke bestemmelser fra Digital Markets Act (DMA), går det frem av et blogginnlegg omtalt av Bloomberg.

DMA og Digital Services Act ble vedtatt av EU i november 2022 for å beskytte forbrukere og hindre at de store teknologiselskapene misbruker sin dominans på internett, innen eksempelvis mobilapper og søkemotorer.

Fra februar og mars i fjor omfattet de digitale lovene alle plattformer fullt ut, inkludert såkalte «gatekeepers» som Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft og ByteDance. Lovene skal hindre konkurranseovertredelser før de slår rot, med bøter på opptil 10 prosent av global omsetning – eller hele 20 prosent dersom overtredelsene gjentar seg.

– Sensitiv informasjon i fare

Apple understreker i blogginnlegget at selskapet overholder regelverket, men oppfordrer myndighetene til å se nærmere på konsekvensene for forbrukere og selskaper i regionen. I separate bemerkninger til EU-kommisjonen går Apple ifølge nyhetsbyrået enda lenger og ber om at lovene enten oppheves eller strammes kraftig inn.

Dette er ikke første gang Apple uttrykker motstand mot EUs digitale lover, men torsdag fremhever selskapet særlig for faren ved å bli tvunget til å tilby eksterne betalingstjenester og å åpne for sideloading – nedlasting av apper fra tredjeparts markedsplasser. Når andre aktører ber om brukerdata – slik loven krever – kan det ifølge Apple sette sensitiv informasjon i fare og utsette iPhone-brukere for svindel og skadelig programvare.

«Det er nå klart at DMA gir Apple-brukere i EU en dårligere opplevelse. Loven eksponerer dem for ny risiko og forstyrrer den enkle, sømløse måten Apple-produktene fungerer sammen på», skriver Apple i blogginnlegget.

«DMA hjelper heller ikke europeiske markeder. I stedet for å konkurrere gjennom innovasjon, vrir allerede suksessrike selskaper loven til sin egen fordel – for å samle inn mer data fra EU-borgere eller for å få Apples teknologi gratis», heter det ifølge Bloomberg videre.

– EU vil ikke holde noe igjen

USAs president Donald Trump truet sent i august med å høyne tollen på varer fra land med «digitale skatter», lovgivning som retter seg mot digitale tjenester eller reguleringer av digitale markeder.

Personer involvert i handelsforhandlingene mellom USA og Europa hevdet da overfor Financial Times at USA presset på for endringer i EUs digitale lover som en del av avtalen mellom partene. Konkurransekommissær Teresa Ribera var klar på at EU må være forberedt på å gå bort fra avtalen om Trump gjør alvor av sine trusler.

– Dette er ganske åpenbart noe vi vil forsvare. Så hvis vi har denne generelle tilnærmingen, og det kommer et forsøk på å gjenåpne forhandlinger, er selvfølgelig spørsmålet: «OK, så da har vi ingen handelsavtale?» Vi kan ikke tukle med våre verdier kun for å imøtekomme andres bekymringer, sa den spanske kommisæren med kun Ursula von der Leyen foran seg i EU-kommisjonens hierarki.

Hun understreket overfor avisen at EU ikke vil holde noe igjen i de pågående granskningene av selskaper som X, Apple og Facebook-eier Meta.

– Amerikanske teknologiselskaper tjener store penger, men er underlagt de samme lover og reglene som alle andre aktører, uavhengig av hvor hovedkontorene deres er, la hun til.