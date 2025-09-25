Aker-aksjen stiger til nye høyder på sin nye AI-satsing. Hittil i år er aksjen opp 47 prosent, og både analytikere og aksjonærer gir Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen tommel opp for initiativet.

Kort tid etter at Aker dannet et samarbeidsselskap med Nscale om å bygge et enormt datasenter i Narvik, blir det kjent at Aker investerer 285 millioner dollar, tilsvarende 2,8 milliarder kroner, i Nscale og vil bli blant de største eierne med 9,3 prosent av aksjene.

NSCALE-GRÜNDER: Josh Payne (31). FOTO: Nscale

Allerede har samarbeidsselskapet, «Stargate Norway», fått kontrakter med AI-giganten OpenAI og Microsoft.

– Ellevilt!

Akers eierandel i Nscale kan øke ytterligere, både ved en potensiell konvertering av 50 prosent-eierandelen i samarbeidsselskapet til Nscale-aksjer, men også gjennom fremtidig resultatbasert tilleggsbetaling (earn-out).

Nscale hentet totalt 1,1 milliarder dollar i denne finansieringsrunden, som var ledet av Aker, men der eksisterende Nscale-aksjonærer deltok, inkludert Sandton Capital, Blue Owl, Dell, Fidelity Management & Research, GSquared, Nokia, Nvidia, Point72 og T.Capital.

«Nvidia-støttede Nscale henter 1,1 milliarder i ellevill investor-eufori (investor frenzy) over AI-infrastruktur», skriver Financial Times.

«Den nye finansieringen vil bli brukt til å videreutvikle Nscales utrulling av storskala AI-infrastruktur i Europa, Nord-Amerika og Midtøsten, og muliggjøre rask oppskalering av selskapets «AI Factory»-datasentre for prosjekter som Stargate UK og Stargate Norway, samt utvidelsen av den vertikalt integrerte AI-skyplattformen. Kapitalen vil akselerere utvidelsen av selskapets ingeniør- og driftsteam og styrke leveransen til bedrifts- og offentlige kunder globalt», skriver Nscale.

Britiske Nscale ble startet opp i 2024, som en spin-off fra den australske kryptoutvinneren Arkon Energy. Arkon ble grunnlagt i 2019 av Joshua Payne og Nathan Townsend for å utnytte overskuddsstrøm fra fornybare energikilder til å utvinne bitcoin.

For å utvinne bitcoin trengte de datasentre og én av kryptofabrikkene befinner seg i Glomfjord gjennom oppkjøpet av HydroKraft i 2022. I 2023, kort tid etter OpenAI lanserte ChatGPT, meldte selskapet at det skulle investere 30 millioner dollar i AI, og 2024 ble altså Nscale grunnlagt.

Nå er det datasentre til AI, og ikke bitcoin-utvinning, som Josh Payne (31) fra Australia satser hardt på. Og med AI-giganter som Nvidia og OpenAI med på laget har markedsverdien av selskapet, kun i løpet av ett år, kommet opp i et halvt Aker-konsern.