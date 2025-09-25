Kinesiske eksperter har utført teknisk utvikling av militærdroner hos den statseide og sanksjonerte russiske våpenprodusenten IEMZ Kupol, går det frem av dokumenter sett av Reuters, samt uttalelser fra to europeiske sikkerhetstjenestepersoner.

Ekspertene skal ifølge kildene og dokumentasjonen ha besøkt produsenten mer enn seks ganger siden andre kvartal i fjor. I løpet av denne tiden skal Kupol også ha mottatt leveranser av kinesiskproduserte angreps- og overvåkningsdroner via et russisk mellomledd.

Reuters avslørte i september i fjor at Kupol hadde utviklet en ny drone, Garpiya-3, i Kina med hjelp fra lokale spesialister, og torsdag beskriver nyhetsbyrået for første gang spesifikke detaljer om det omfattende kinesiske engasjementet i tester og teknologisk arbeid på militærdroner inne i Russland.

Kina: – Ukjent

Tjenestepersonene hevder samarbeidet tyder på et stadig tettere forhold mellom Kupol og kinesiske selskaper i utviklingen av droner – som har spilt en viktig rolle i Russlands krig mot Ukraina.

STOR KINA-INNFLYTELSE: Hevder Samuel Bendett, en seniorforsker tilknyttet tankesmien Center for a New American Security. Foto: LinkedIn

Amerikanske og europeiske myndigheter har flere ganger uttrykt bekymring for at kinesiske selskaper leverer til russiske våpenprodusenter, og har innført sanksjoner mot flere av dem.

Det kinesiske utenriksdepartement hevder ikke å kjenne til samarbeidet.

«Kina har alltid inntatt en objektiv og rettferdig holdning til Ukraina-krisen, aldri levert dødelige våpen til noen part i konflikten og har strengt kontrollert varer med dobbelt bruk – inkludert eksport av droner», går det ifølge Reuters frem av en uttalelse.

Iran-drone er modell

Fakturaer og kontoutskrifter viser at Kupol i fjor mottok over et dusin engangsdroner produsert av kinesiske Sichuan AEE. Dronene ble levert av TSK Vektor, den russiske innkjøperen av forsvarsutstyr – et selskap også underlagt amerikanske og europeiske sanksjoner.

Nyhetsbyrået meldte i juli at Kupol har produsert flere tusen Garpiya-engangsdroner ved hjelp av kinesiske deler, inkludert motorer. Garpiya-dronene – som er modellert etter Irans Shahed-drone – kan fly flere hundre kilometer til forhåndsprogrammerte mål før de styrter og eksploderer.

Kyiv har tidligere uttalt at rundt 500 slike brukes hver måned i Ukraina.

– Stor innflytelse

Leveransen av kinesiske angrepsdroner og tilstedeværelsen av kinesiske eksperter kan ifølge Reuters-kildene tyde på at Kupol vil utvide produksjonen til nye modeller. Nyhetsbyrået understreker at man ikke har lyktes i uavhengig å bekrefte årsaken til droneleveransene eller nøyaktig hvilket arbeid de kinesiske ekspertene gjør.

Samuel Bendett, seniorforsker tilknyttet den Washington-baserte tankesmien Center for a New American Security i hevder Kina nå utgjør en avgjørende del av Russlands militære forsyningskjede.

– Kinesiske komponenter spiller en enorm rolle og har stor innflytelse på russiske militærsystemer, spesielt i droner, sier han.