Norske brukere: Får gratis oppdateringer

Gjennom året har alle med Windows 10-maskin stadig vekk fått en påminnelse om at operativsystemet etter planen mister støtte for sikkerhetsoppdateringer fra 14. oktober.

I sommer annonserte imidlertid Microsoft at brukere som aktiverte kopiering til selskapets skytjeneste, eller betalte en avgift på rundt 320 kroner, kunne få utvidet støtte i ett år.

Disse kravene er imidlertid nå fjernet i EU- og EØS-området, etter press fra forbrukerorganisasjonen Euroconsumers, skriver Tek.no.

Dermed vil Windows 10-brukere få utvidede sikkerhetsoppdateringer til og med 13. oktober 2026. Windows 11, etterfølgeren til Windows 10, ble lansert for fire år siden, men det er fortsatt slik at 46 prosent av Windows-brukere verden over fortsatt bruker Windows 10. Bakgrunnen er at det var så strenge krav til sikkerhet og maskinvare at eldre maskiner har vanskelig for å oppgradere.

(©NTB)