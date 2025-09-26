Hedgefond-topp advarer: – Tallene som kastes rundt er helt ekstreme

Hedgefond-toppen David Einhorn, som grunnla Greenlight Capital, advarer mot den enorme pengebruken i kunstig intelligens, melder Bloomberg.

Han mener det er høyst usikkert om de enorme investeringene i AI-infrastruktur vil være verdt det, selv om teknologien er banebrytende.

– Tallene som kastes rundt er så ekstreme at det er svært vanskelig å forstå dem, sa Einhorn under en paneldebatt torsdag kveld.

– Selv om avkastningen ikke blir null, er det en rimelig sjanse for at enorme mengder kapital vil gå tapt i denne syklusen, sa Einhorn.

OpenAI-sjef Sam Altman har sagt at selskapet planlegger å bruke tusenvis av milliarder dollar på AI-infrastruktur innen overskuelig fremtid. Metas Mark Zuckerberg har snakket om flere hundre milliarder dollar i datasentre. Apple kunngjorde i februar at selskapet planlegger å bruke 500 milliarder dollar i USA over de neste fire årene.

Les også Tre tips hvis markedet sprekker: Aksjeeksperter advarer mot tikkende bombe Robert Næss og Paul Harper advarer mot kreativ regnskapsføring og drar paralleller til dotcom-boblen. Harper gir tre tips for å unngå å bli fanget hvis aksjemarkedet sprekker.

Ser resesjonstendenser

I tillegg til å advare mot AI-investeringene, ser Einhorn svakheter i økonomien.

Han sier at svake jobbdata og stagnerende produktivitet gir signaler om at en resesjon kan være på trappene, eller allerede ha inntruffet.

– Jeg heller mer mot at vi er på vei inn i, eller allerede befinner oss i, en resesjon. Det skapes få nye jobber, arbeidsuken blir kortere, og produktiviteten er ikke imponerende, sa han.

Han gjentok også en tidligere påstand om at markedene er fundamentalt ødelagt, en tilstand som ifølge ham har undergravd selve investeringsprosessen.