Amazon-aksjen prises nå på sitt laveste nivå på nesten ti år og omtales som den billigste i «Magnificent Seven», ifølge MarketWatch.

Torsdag ble Amazon handlet til 29,6 ganger forventet inntjening for de neste tolv månedene, ifølge Dow Jones Market Data. Det er langt under snittet på 36,5 ganger i 2024 og 42 prosent under femårsgjennomsnittet. Sammenlignet med 2018, da multippelet var oppe i 169 ganger, handles aksjen nå med kraftig rabatt.

AI-usikkerhet

Noe av forklaringen er usikkerhet rundt selskapets AI-strategi og om Amazon Web Services (AWS) klarer å ta like stor del av den AI-drevne veksten som konkurrentene Microsoft og Google. Så langt i år er Amazon ned 1 prosent, mens de andre teknologigigantene i «Magnificent Seven» er i pluss.

Flere forvaltere peker likevel på at nivåene kan være attraktive. Porteføljeforvalter Jonathan Cofsky i Janus Henderson mener verdsettelsen er «ganske rimelig» gitt selskapets posisjon, og viser til at AWS har en årlig omsetning på 123 milliarder dollar og vekst i høye tosifrede prosenter.

– Det er en utrolig skala med svært høy lønnsomhet, sier han til MarketWatch.

Han trekker også frem Amazons styrke innen netthandel og logistikk. Kostnadskutt fra automatisering og regionalisering kan ytterligere styrke marginene.

Uslåelig logistikk

Selv om AWS har vokst saktere enn Azure og Google Cloud, venter Wells Fargo-analytiker Ken Gawrelski at samarbeidet med AI-selskapet Anthropic vil gi fart i de kommende kvartalene. Dagens nivå kan derfor være et gunstig inngangspunkt for investorer

– Amazon er en utrolig solid virksomhet med stort potensial til å bli en AI-vinner, sier Cofsky, som også trekker frem selskapets styrke innen detaljhandel og logistikk.

– Det er vanskelig å se for seg at noen kan konkurrere det ut, sier han.