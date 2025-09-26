Intensjonsavtalen (MOU) mellom Bergen Carbon Solutions (BCS) og den koreanske kjemikalieprodusenten TKG Huchems utløp 25. september 2025, i tråd med vilkårene i forlengelsesavtalen som ble inngått i september 2024. Ifølge pressemeldingen har selskapet de siste årene hatt et bevisst strategisk skifte, med fokus på å utvikle en mer stabil og bærekraftig produksjonsprosess for egne karbonnanorør (CNT).

Bergen Carbon Solutions er et teknologiselskap innen karbonutnyttelse. Selskapet har utviklet en prosess der CO₂ omdannes til fast karbon ved hjelp av energi, og skaper med det et verdifullt råmateriale ut av en klimagass. Med sin teknologi for karbonfangst og -utnyttelse (CCU) tilbyr selskapet rene karbonmaterialer som kan brukes i batteriindustrien og andre karbonintensive sektorer.

Teknologien gjør det mulig å levere stabile mengder karbonnanorør og grafitt, noe som kan redusere produsenters avhengighet av råvaretilgang påvirket av geopolitisk uro.

Bergen Carbon Solutions ble etablert i 2016, har base i Norge og er notert på Euronext Growth. Selskapet retter seg mot det globale batterimarkedet, samt industrikunder som ønsker å erstatte fossile løsninger for å være konkurransedyktige i fremtiden.

Les også Bergen Carbon med millionunderskudd Selskapet, med Spetalen-dominerte Saga Pure på eiersiden, ventes å bli notert på Euronext Growth i april.

Fokus på karbonpulver

I løpet av de siste to årene har selskapet hatt strategisk fokus på prosess-stabilitet for å produsere et konsekvent og veldefinert karbonpulver. Ifølge pressemeldingen har denne prioriteringen lagt grunnlaget for en mer robust teknologisk plattform, som nå gjør det mulig å produsere karbonnanorør med stadig bedre kvalitet.

BCS tester i dag materialene sine i flere typer batterikjemi og har samtidig skjerpet sin partnerstrategi. Fremtidige samarbeid skal i større grad støtte opp under selskapets satsing på applikasjonsdrevet innovasjon, snarere enn å basere seg på eldre spesifikasjoner.

Selskapet opplyser at det fortsatt er forpliktet til å utvikle lokal og bærekraftig karbonnanoteknologi, og vil fortsette dialogen med aktører som deler selskapets langsiktige visjon.