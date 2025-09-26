Eksplosiv økning av kryptosentre i Finnmark

– Det er snakk om i alle fall titalls datasentre, og det har vært en eksplosiv økning de siste månedene, sier Lund til E24.

Datasentre som utvinner kryptovaluta, trenger mye energi, og situasjonen kan føre til at det blir knapphet på strøm i området, advarer Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i et brev til Energidepartementet.

Grunnen til kryptointeressen er at Finnmark har svært lave strømpriser. I tillegg har Nord-Troms og Finnmark redusert elavgift.

I en kommentar sier energiminister Terje Aasland (Ap) at det nå jobbes med et midlertidig forbud.

– Regjeringen har vært tydelig på at vi ikke ønsker kryptoutvinning i Norge. Derfor jobber vi langs flere spor, blant annet med et midlertidig forbud mot kryptoutvinning, sier han.

Strømkunder som har et forbruk på maks 20 gigawattimer i året, skal etter loven slippe å stå i kø. Mange kryptosentre har lagt seg rett under denne grensen.

Men nå står kapasiteten i fare for å bli sprengt, og datasentrene kan fortrenge annet næringsliv.

Tidligere denne måneden gikk Statnett derfor til det uvanlige skrittet å sette ned grensen for tilkobling fra 5 til 1 megawatt, noe som er i strid med forskriften, opplyser Lund.