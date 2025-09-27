Etter mye usikkerhet rundt Tiktoks fremtid i USA signerte Donald Trump denne uken en presidentordre som erklærer at planen for å selge TikToks amerikanske virksomhet til amerikanske og globale investorer, oppfyller kravene i en lov fra 2024.

Under seansen i Det hvite hus uttalte samtidig visepresidenten J.D. Vance at TikTok-avtalen vil være verdt «rundt 14 milliarder dollar».

Visepresidentens prisanslag ligger derimot langt under tidligere estimater som har ligget nærmere 40 milliarder dollar. Det skriver Bloomberg.

I etterkant har flere eksperter derfor tatt til ordet for å slakte prisingen, inkludert Ashwin Binwani, grunnlegger av Alpha Binwani Capital.

Til tross for at han ikke har eierandeler i ByteDance selv, anslår han at visepresidentens estimater kun reflekterer en tredjedel av TikToks reelle verdi, at at det «kan bli tiårets mest undervurderte teknologikjøp».

– Et ran

«Etter alle viktige finansielle mål og sammenligninger med konkurrenter, står denne prislappen i sterk kontrast til virkeligheten» sa Binwani, ifølge Bloomberg.

Han er derimot ikke den eneste som har gitt prisingen kritikk.

«Den foreslåtte verdien ligner et ran i fullt dagslys», sa Vey-Sern Ling, seniorekspertrådgiver for asiatisk teknologi i Union Bancaire Privée, mens Alvin Foo, venturepartner i Zero2Launch, sa:



«Det er som å sette en pistol mot hodet på ByteDance og si «selg, ellers stenger vi dere»», og la til:

«Akkurat nå er det egentlig Trump som tar avgjørelsene, uten å lytte til eller diskutere med den kinesiske regjeringen om hvorvidt salget faktisk vil gå gjennom».

Vance innrømmet at det til slutt vil være kjøperne som bestemmer den endelige prisen.

Prises lavere enn Meta og Alphabet

Ifølge Bloomberg tilsvarer prislappen på 14 mrd. dollar en pris/inntjenings-multippel på rundt 1,4 ganger omsetningen. Til sammenligning handles Meta Platforms til rundt ti ganger omsetningen, mens Alphabet handles åtte ganger omsetningen.

Prisingen har derimot alltid vært komplisert når det gjelder Tiktok, mye grunnet kompleksiteten i algoritmene.

Ifølge Bloomberg vil avtalen mellom USA og Kina skille ut TikTok US i et nytt joint venture der ByteDances eierandel reduseres til under 20 prosent for å tilfredsstille amerikanske nasjonale sikkerhetshensyn.

Til tross for at Trump har sagt at hans kinesiske motpart, Xi Jinping, har gitt sin velsignelse, har Beijing ennå ikke uttalt seg offentlig om de har godkjent salget.