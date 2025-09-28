Et relativt ukjent europeisk AI-selskap, Black Forest Labs, er i gang med å hente inn mellom 200 og 300 millioner dollar, skriver Financial Times søndag. Det vil verdsette selskapet til om lag 4 milliarder dollar, eller 40 milliarder norske kroner.

Avisen viser til tre personer som skal ha kjennskap til saken. Selskapet har tidligere hentet penger som verdsatte selskapet til om lag 1 milliard dollar.

Bildegenerering

Det tyske selskapet spesialiserer seg på å bruke AI til bildegenerering, og er ett av få europeiske selskaper som utvikler sine egne AI-modeller. Selskapet ledes av teamet som utviklet teknologien for bildegenerering i Stability AI, kjent som Stable Diffusion, som de har omtalt som et «ChatGPT-øyeblikk».

Selskapet, som ble grunnlagt i august 2024, har utviklet Flux-modeller som genererer realistiske bilder ut fra noen få linjer med tekst, og som også kan skape nye bilder ved å tilpasse eksisterende bilder som oppdateres.

Investorer i Black Forest mener ifølge Financial Times at selskapet har den mest kapable konkurrenten til Googles bildegenererende KI-systemer, selv om markedet utvikler seg raskt. Selskapet konkurrerer også med amerikanske selskaper som Runway og Midjourney, samt Chat GPT-selskapet OpenAI.

Adobe Photoshop og en Meta-funksjon kalt Vibes brukes begge AI-modeller fra Black Forest.