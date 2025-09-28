Tysk AI-selskap tar opp kampen med USA: Verdsatt til 40 mrd. kroner på ett år

På 12 måneder har det tyske AI-selskapet Black Forest Labs nådd en verdsettelse på 40 milliarder kroner, ifølge Financial Times, som skriver at selskapet skal hente mellom 200 og 300 millioner dollar.

Publisert 28. sep.
TYSK AI-SELSKAP: I den rolige universitetsbyen Freiburg i Tyskland har en av Europas AI-kjemper vokst frem. Foto: Dreamstime
William Bugge
Et relativt ukjent europeisk AI-selskap, Black Forest Labs, er i gang med å hente inn mellom 200 og 300 millioner dollar, skriver Financial Times søndag. Det vil verdsette selskapet til om lag 4 milliarder dollar, eller 40 milliarder norske kroner. 

Avisen viser til tre personer som skal ha kjennskap til saken. Selskapet har tidligere hentet penger som verdsatte selskapet til om lag 1 milliard dollar.

Bildegenerering

Det tyske selskapet spesialiserer seg på å bruke AI til bildegenerering, og er ett av få europeiske selskaper som utvikler sine egne AI-modeller. Selskapet ledes av teamet som utviklet teknologien for bildegenerering i Stability AI, kjent som Stable Diffusion, som de har omtalt som et «ChatGPT-øyeblikk».

Selskapet, som ble grunnlagt i august 2024, har utviklet Flux-modeller som genererer realistiske bilder ut fra noen få linjer med tekst, og som også kan skape nye bilder ved å tilpasse eksisterende bilder som oppdateres.

Investorer i Black Forest mener ifølge Financial Times at selskapet har den mest kapable konkurrenten til Googles bildegenererende KI-systemer, selv om markedet utvikler seg raskt. Selskapet konkurrerer også med amerikanske selskaper som Runway og Midjourney, samt Chat GPT-selskapet OpenAI.

Adobe Photoshop og en Meta-funksjon kalt Vibes brukes begge AI-modeller fra Black Forest.  

