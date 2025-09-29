Fra 1. januar neste år må bilprodusenter ha lisens for å eksportere elbiler fra Kina. Dette er på linje med de eksisterende reglene for bensin- og hybridbiler, melder Bloomberg.

«Tiltaket er utformet for å begrense eksporten av lavkvalitetsbiler, forhindre dumping og drive selskaper til å konkurrere på teknologi fremfor pris», skrev generalsekretær Cui Dongshu i China Passenger Car Association i et WeChat-innlegg lørdag.

Kravet om eksportlisenser inngår i Beijings kampanje for å fremskynde det regimet selv har karakterisert som en «sunn utvikling» i et elbilmarked som har vært preget av knallhard konkurranse.

– Skyldes handel

Så langt har myndighetene ifølge nyhetsbyrået slått ned på priskrigen ved å gi kinesiske produsenter beskjed om ikke å selge biler til under kostpris – eller med urimelige rabatter. Bilprodusentene er også pålagt å betale leverandørene sine raskere.

– Jeg mistenker dette skyldes handel, særlig i forhold til Europa, og at det kan bidra til å håndtere fremtidige anklager om dumping. Det vil også tvinge selskapene til å være mer forsiktige med kapasitetsutvidelser, sier fondsforvalter Xin-Yao Ng i Aberdeen Investments.

– Hvis det fører til forsiktigere kapasitetsutvidelser, vil det være positivt også for hjemmemarkedet. Fortsetter selskapene å ekspandere aggressivt og begynner å slite med eksporten, kan de i stedet bli enda mer aggressive på hjemmemarkedet, fortsetter han.

Selger med tap

Reuters omtalte nylig hvordan kinesiske forhandlere selger nye biler med tap til tradere som videreselger dem som bruktbiler med null på kilometertelleren til betydelig rabatt. Ifølge Bloomberg kan eksportlisenser bidra til å luke ut disse «null kilometer-bilene.»

Nyhetsbyrået påpeker uansett at etablerte aktører som BYD, Geely og SAIC Motor neppe vil få problemer med å skaffe lisensene, og at Beijing heller ikke vil søke å begrense eksporten – gitt den svake, kinesiske veksten.

For vestlige produsenter som eksporterer elbiler fra fabrikker i Kina er effekten uklar. BMW, som produserer Mini Cooper for det europeiske markedet sammen med Great Wall Motor, har gjort det klart at selskapet som utenlandsk produsent alltid har måttet søke om eksportlisenser.

Den tyske bilkjempen forventer derfor at innføringen av eksportlisenser ikke vil begrense deres virksomhet i Kina.