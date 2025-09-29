Utfordrer Nvidia: Skal doble produksjonen

I løpet av neste år skal Huaweis produksjon av avanserte AI-datachiper økes kraftig, melder Bloomberg.

Bakgrunnen for økningen er at Nvidia, som har den største markedsandelen i verden, står overfor geopolitiske utfordringer, som følge av Kinas forbud mot å importere selskapets datachiper.

Med det er det muligheter for at Huawei kan skalere opp chipproduksjonen.

Huawei planlegger å produsere rundt 600.000 av sin mest avanserte 910C Ascend-chiper i løpet av neste år, som er rundt det dobbelte av årets produksjonsnivå, ifølge Bloombergs kilder. Samlet vil den øke produksjonen av alle chipene i Ascend-linjen til 1,6 millioner.

Dersom Huawei oppnår den produksjonen vil det «representere et teknologisk gjennombrudd for selskapet som anses som Kinas fremste håp for å venne seg seg av fra utenlandske chiper», skriver Bloomberg.

Det er estimert at Nvidia alene solgte en million chiper i Kina i løpet av 2024. Selskaper som Deepseek og Alibaba er avhengig av chiper for å kunne utvikle sin AI videre.

I september lanserte Huawei sin treårsplan om å utfordre Nvidias AI-dominans.