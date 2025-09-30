OpenAI blør penger: Milliardtap i første halvår

OpenAI, selskapet bak ChatGPT, fortsetter å vokse i rekordfart.

Selskapet omsatte for om lag 4,3 milliarder dollar i første halvår 2025. Det er opp 16 prosent sammenlignet med hele fjoråret, ifølge dokumentasjon sett av The Information tirsdag.

Bak de imponerende inntektene skjuler det seg samtidig et massivt pengeforbruk. OpenAI hadde et negativt kontantresultat på 2,5 milliarder dollar i første halvår. Hovedårsaken er selskapets forsknings- og utviklingskostnader, som alene beløp seg til 6,7 milliarder dollar.

Ved inngangen til andre halvår satt selskapet igjen med rundt 17,5 milliarder dollar i kontanter og verdipapirer.

Målet for året er 13 milliarder dollar i inntekter og et totalt kontantforbruk på 8,5 milliarder dollar.

Verdsettes til 500 milliarder dollar

Reuters meldte i august at OpenAI vurderer et aksjesalg for ansatte. En slik transaksjon vil kunne prise selskapet til rundt 500 milliarder dollar – noe som vil plassere OpenAI blant verdens aller mest verdifulle teknologiselskaper.

Nvidia sa i forrige uke at de vil investere inntil 100 milliarder dollar i OpenAI, som deretter kan bruke pengene til å kjøpe AI-infrastruktur fra Nvidia.