Krakk: Milliarder blåst vekk etter eksplosjon

Firefly Aerospace-aksjen stuper på New York-børsen etter at selskapets Alpha Flight 7-rakett eksploderte under en testflyging ved deres anlegg i Briggs, Texas.

«Riktige sikkerhetsprotokoller ble fulgt, og alt personell er i god behold. Selskapet vurderer nå skadene på testplattformen. Ingen andre fasiliteter ble påvirket», skriver Firefly Aerospace i en oppdatering.

Rally på noteringsdagen

Selskapet, som ble børsnotert i begynnelsen av august, har tidligere fått stor oppmerksomhet blant investorer. Ifølge CNBC ble Firefly Aerospace verdsatt til 6,3 milliarder dollar i forbindelse med børsnoteringen, da det ble solgt aksjer for 868 millioner dollar.

Håpefulle aksjonærer så aksjen stige hele 34 prosent på åpningsdagen.

«Det handler om gjennomføring», sa Firefly-sjef Jason Kim i et intervju med CNBC ved børsnoteringen, og understreket at Firefly Aerospace er meget fokusert på sine Alpha-raketter for å møte økende kommersielle og nasjonale sikkerhetsbehov.

Straffes på Wall Street

I ukene som fulgte har pilen stort sett pekt ned for selskapets aksjonærer. Nyheten om eksplosjonen i Texas sender Firefly-aksjen ned 24 prosent på New York-børsen.

Fireflys sjette Alpha-rakett mislyktes i april. Likevel ga luftfartsmyndighetene nylig klarsignal for videre testing.

Konkurrerer med Musk

Firefly Aerospace konkurrerer blant annet med Elon Musks SpaceX om kontrakter med NASA. Selskapet har allerede sikret en NASA-kontrakt på 177 millioner dollar og en investering på 50 millioner dollar fra Northrop Grumman.