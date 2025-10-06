Kortversjon Soil Steam International, verdsatt til 140 millioner kroner, har fått investeringer fra milliardærer som Stein Erik Hagen og Odd Gleditsch d.y., til tross for økonomiske tap.

SANDEFJORD: – Min oppgave nummer én er å kommersialisere selskapet. Det handler om å bygge en verdikjede fra A til Å, jobbe proft med leverandører og ikke minst å være dyktig i markedsarbeidet, sier Ken Roar Riis, daglig leder i Soil Steam International.

Han kom for seks måneder siden inn som sjef i selskapet som siden 2016 har jobbet frem teknologi for å fjerne ugress og skadelige organismer fra matjord.

Teknologien er patentert for bruk i mobile maskiner, og SoilSteam hevder å være det eneste selskapet i verden som gjør dette.

Soil Steam International (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 2,3 14,2 Driftsresultat −28,5 −23,7 Resultat før skatt −30,5 −23,6 Årsresultat −30,5 −23,6 Eiere (per januar 2025): Hans Kristian Westrum (9,4 %), Canica (Stein Erik Hagen med familie, 8,6 %), Arvid Laksesvela (8,4 %), Per-Øivind Wold (7,6 %), Einar Abrahamsen (6,4 %), Odd Gleditsch d.y. (5,8 %), andre (54,6 %).

– Har lagt maskin på is

Nå viser imidlertid Riis frem en stasjonær modell. Hos en bedrift i nærheten av hovedkontoret står en maskin utendørs som jobber seg gjennom tonnevis med jordlignende materiale.

– Vi har foreløpig lagt den mobile maskinen for friland på is. Nå har vi fullt fokus på to sektorer, sier Riis.

Den ene sektoren er innendørs landbruk, som benytter substrat som erstatning for matjord. Substratet består av eksempelvis torv, oppmalt kokosnøtt eller oppmalt bambus.

– Vi har holdt på med substrat i halvannet år og kan vise til veldig gode resultater. Blant annet har vi gjort forskning på jordbær i Belgia, sier Riis.

Den andre kundegruppen er entreprenører og mottaksstasjoner for forurenset jord.

– I forbindelse med veibygging og annet grunnarbeid oppstår det jordmasser som må håndteres. I vår sammenheng er det biologisk forurensning som blir fokus, sier Riis.

TI ANSATTE: Soil Steam International har hovedkontor på Borgeskogen utenfor Sandefjord. Foto: Anders Horntvedt

Prises til 140 millioner

Selskapet har hentet kapital fra profilerte investorer: Stein Erik Hagen og investeringsselskapet Canica kom inn på eiersiden i 2021, og er én av de største eierne i dag.

En annen stor gruppering er holdingselskapet Mattisberget, som også er stor aksjonær i Jotun. Advokat Odd Gleditsch d.y. , Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch og næringslivsmannen Einar Abrahamsen fra samme by eier noen av de største aksjepostene i Soil Steam.

I mai 2023 hentet selskapet 43 millioner kroner, innbefattet en finansiering på 9 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Da var verdsettelsen etter fullført transaksjon 260 millioner kroner.