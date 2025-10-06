SANDEFJORD: – Min oppgave nummer én er å kommersialisere selskapet. Det handler om å bygge en verdikjede fra A til Å, jobbe proft med leverandører og ikke minst å være dyktig i markedsarbeidet, sier Ken Roar Riis, daglig leder i Soil Steam International.
Han kom for seks måneder siden inn som sjef i selskapet som siden 2016 har jobbet frem teknologi for å fjerne ugress og skadelige organismer fra matjord.
Teknologien er patentert for bruk i mobile maskiner, og SoilSteam hevder å være det eneste selskapet i verden som gjør dette.
Soil Steam International
|(Mill. kr)
|2024
|2023
|Driftsinntekter
|2,3
|14,2
|Driftsresultat
|−28,5
|−23,7
|Resultat før skatt
|−30,5
|−23,6
|Årsresultat
|−30,5
|−23,6
Eiere (per januar 2025): Hans Kristian Westrum (9,4 %), Canica (Stein Erik Hagen med familie, 8,6 %), Arvid Laksesvela (8,4 %), Per-Øivind Wold (7,6 %), Einar Abrahamsen (6,4 %), Odd Gleditsch d.y. (5,8 %), andre (54,6 %).
– Har lagt maskin på is
Nå viser imidlertid Riis frem en stasjonær modell. Hos en bedrift i nærheten av hovedkontoret står en maskin utendørs som jobber seg gjennom tonnevis med jordlignende materiale.
– Vi har foreløpig lagt den mobile maskinen for friland på is. Nå har vi fullt fokus på to sektorer, sier Riis.
Den ene sektoren er innendørs landbruk, som benytter substrat som erstatning for matjord. Substratet består av eksempelvis torv, oppmalt kokosnøtt eller oppmalt bambus.
– Vi har holdt på med substrat i halvannet år og kan vise til veldig gode resultater. Blant annet har vi gjort forskning på jordbær i Belgia, sier Riis.
Den andre kundegruppen er entreprenører og mottaksstasjoner for forurenset jord.
– I forbindelse med veibygging og annet grunnarbeid oppstår det jordmasser som må håndteres. I vår sammenheng er det biologisk forurensning som blir fokus, sier Riis.
Prises til 140 millioner
Selskapet har hentet kapital fra profilerte investorer: Stein Erik Hagen og investeringsselskapet Canica kom inn på eiersiden i 2021, og er én av de største eierne i dag.
En annen stor gruppering er holdingselskapet Mattisberget, som også er stor aksjonær i Jotun. Advokat Odd Gleditsch d.y. , Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch og næringslivsmannen Einar Abrahamsen fra samme by eier noen av de største aksjepostene i Soil Steam.
I mai 2023 hentet selskapet 43 millioner kroner, innbefattet en finansiering på 9 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Da var verdsettelsen etter fullført transaksjon 260 millioner kroner.
I april gjennomførte selskapet en ny kapitalrunde. 30 millioner kroner i gjeld ble konvertert til aksjer. I tillegg kom nesten 22 millioner kroner fra eksisterende aksjonærer. Verdsettingen i begge transaksjonene var 140 millioner kroner før tilført kapital.
Canica, Mattisberget og flere lokale investorer var ledende i runden, opplyser Riis.
– Veldig fint sted
– Min oppsummering er at vi er på et veldig fint sted akkurat nå. Vi har gjort mye bra utvikling, fjernet barnesykdommer og levert prosjekter med gode resultater, sier Riis.
– Hvorfor tar det så lang tid å få et kommersielt gjennombrudd?
– Du kan gjerne si det har tatt lang tid, men denne typen teknologi krever tid. Ideelt sett hadde det vært fint å komme raskere til grøten, men dette er en oppfinnelse. Det krever tid til utprøving og modning av markedet, svarer Riis.
– Maskinene selger ikke seg selv?
– Nei, de gjør ikke det. De koster 7 millioner per stykk, og da vil kunden ha referanser og se at andre har fått de resultatene de ønsket seg. I tillegg snakker vi om levende vekster. Da gjør man behandling av massene ett år, sår det man ønsker, og så ser man resultatene ett år senere. Men markedet ser ut til å omfavne teknologien, svarer Riis.
I løpet av 2025 har Soil Steam mål om 12 millioner kroner i salgsinntekter. Planen fremover er å få inntekter både fra salg og leie.
– Spente på eksporten
– Er dere liv laga som eget selskap?
– Ja, ingen tvil. Det tar tid for å vise resultater fra prosjekter, og de kommer først nå. Det vi er spente på fremover, er eksporten. Vi har definert Belgia, Nederland og Canada som våre fremste markeder for substrat. Vi har gjort salg til Sverige og Wales, og det står maskiner og produserer i flere andre land, svarer Riis.
Selskapet har nå 10 ansatte, mot 18 for to år siden.
– Hvor utålmodige er eierne etter å se gjennombrudd?
– Vi er veldig heldige med investorene. Det er klart krav om at vi leverer på salgssiden, men de er både langsiktige og tålmodige. Derfor har det ikke vært behov for å hente kapital utenom dem som allerede er inne, svarer han.