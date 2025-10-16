Steget med 1.000 milliarder dollar: – Selvfølgelig er det en boble

Ti kunstig intelligens-selskaper uten lønnsomhet har økt sin samlede verdi med nær 1.000 milliarder dollar det siste året. Blant selskapene er OpenAI, Anthropic og Elon Musks xAI. Oppgangen har utløst frykt for en investeringsboble som kan spre seg til den bredere økonomien, skriver Financial Times.

Amerikanske venturekapitalister har investert 161 milliarder dollar i AI så langt i år, hvilket utgjør to tredjedeler av all risikokapital. Mesteparten av kapitalen har gått til ti selskaper:

Perplexity, Anysphere, Scale AI, Safe Superintelligence, Thinking Machines Lab, Figure AI, Databricks, as well as OpenAI, Anthropic and xAI.

Boble?

«Selvfølgelig er det en boble. Bobler er bra. De samler kapital og talent i nye trender, og selv om noen selskaper faller, skapes det også virksomheter som endrer verden,» sa Hemant Taneja, toppsjef i General Catalyst.

Mange investorer mener AI kan skape nye markeder verdt flere billioner dollar, fra automatisert programvareutvikling til fysiske AI-agenter.

«AI er en teknologi som legger til en null på alt,» sa Sameer Dholakia i Bessemer Venture Partners.

Samtidig advarer flere mot urealistiske verdsettelser. Oppstartsbedrifter med rundt 5 millioner dollar i årlige inntekter søker verdier på over 500 millioner dollar.

«Selv under nullrentepolitikken ville de vært verdsatt til 250–300 millioner dollar,» sa en Silicon Valley-investor.

Stor gevinst på sikt

Marc Benioff, toppsjef i Salesforce, mener mye av kapitalen vil gå tapt, men at gevinsten på sikt blir langt større.

«Den eneste måten vi vet å bygge teknologi på, er å kaste alt mot veggen, se hva som fester seg, og satse på vinnerne,» sa Benioff til Financial Times.

OpenAI-sjef Sam Altman hevder jakten på kunstig generell intelligens vil gi enorme samfunnsgevinster, selv om kapitalen delvis brukes feil.

«Det kan være analogt med internettets første bølge,» sa Lucas Swisher i Coatue, som har investert i OpenAI og Databricks.

Swisher mener dagens AI-race vil etterlate få vinnere:

«Bare noen få selskaper betyr noe, de er svarte hull som alt annet trekkes inn i. Men kanskje blir det femten denne gangen, ikke fem,» tror Swisher.

Samtidig peker analytikere på at AI-startups sin voksende innflytelse i finansmarkedene øker risikoen for smitteeffekter dersom satsingene feiler. Aksjer i AMD, Nvidia og Broadcom har steget kraftig etter AI-relaterte avtaler, men gevinsten kan forsvinne raskt hvis betalingsproblemer oppstår hos de tapsgivende selskapene.

«Hvis vi får AGI (kunstig generell intelligens), vil alt dette være verdt det. Hvis ikke, vil det ikke,» sa forfatter og VC-ekspert Sebastian Mallaby.

«Det handler om troen på at Sam Altman får det til,» sa han.