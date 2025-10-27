Stjernetrader fjerner varselflagg: – Feilvurdering

Tradingdesken til JPMorgan, ledet av Andrew Tyler, har de to seneste ukene operert med et lite varselflagg i finansmarkedene, men opphever tvilen mandag.

Bekymringene de siste to ukene var knyttet til «posisjonering, tekniske indikatorer og verdsettelser».

Tror Mag7 knuser forventningene

Denne uken rapporterer hovedbolken av Magnificent 7-aksjene – Microsoft, Meta Platforms, Alphabet, Apple og Amazon. Man får også en rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken.

«Nå som vi går inn i hoveddelen av Mag7-rapporteringen, samtidig som en rekke handelsavtaler etter planen skal kunngjøres denne uken, er setupet langt renere. Vi er taktisk bullish, da vi tror Mag7-selskapene vil overgå forventningene. Vi fjerner dermed den forsiktige tonen, som i ettertid viste seg å være en feilvurdering», skriver Tyler.

OPPHEVER VARSELFLAGG: Leder for JPMorgans tradingdesk, Andrew Tyler, ser rom for ytterligere oppgang i aksjemarkedet. Foto: LinkedIn

Rammeverket

De tre hovedargumentene til Tyler for å være positive til markedene, er en kombinasjon av «motstandsdyktige makrodata, positiv inntjeningsvekst og en handelskrig som ser ut til å tine».

«Alt dette får drahjelp fra avtalen mellom USA og Kina, og forventninger om at Mag7-selskapene skal slå en lav inntjeningsforventning. Med tilbakekjøp som nå gjenopptas, kan dette bli det sterkeste kvartalet noensinne målt i tilbakekjøpsaktivitet – som er den klart største etterspørselsbidragsyteren for aksjer», skriver Tyler.

I tillegg til Mag7 vil forventninger om rentekutt gi støtte til small cap-aksjer og mer sykliske aksjer. Også en sterkere dollar kan lukke gapet mellom det amerikanske markedet og resten av verden.