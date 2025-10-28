Teknologikjempen Amazon melder at 14.000 stillinger skal kuttes som ledd i en omorganisering for «redusere byråkrati ytterligere, fjerne lag i organisasjonen og flytte ressurser for å sikre at selskapet investerer i de største satsingene og det som betyr mest for kundenes nåværende og fremtidige behov.»

Selskapet skriver at det vil bety reduksjoner i noen områder, og nyansettelser i andre, som totalt vil bety en reduksjon av arbeidsstyrken på om lag 14.000 stillinger.

«Vi jobber hardt for å støtte alle som blir berørt, blant annet ved å tilby de fleste ansatte 90 dager til å finne en ny rolle internt», heter det i meldingen.

Ved årsskiftet hadde selskapet ifølge Reuters om lag 350.000 ansatte i administrasjonen. Inkludert varehusene og budbilsjåfører hadde selskapet 1,56 millioner ansatte.

På mandag skrev Reuters at tre ikke-navngitte kilder skal ha sagt at Amazon har planer om å kutte 30.000 stillinger, det største kuttet siden 2022.