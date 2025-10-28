Analytiker ser historisk gjennombrudd: – Endrer transport for alltid

«Jeg sier det rett ut. Autonome biler er løst,» fastslår Morgan Stanley-analytiker Adam Jonas.

Den kjente Tesla-optimisten konkluderer med at en spesiell ting gikk under radaren ved kvartalspresentasjonen til det Elon Musk-dominerte selskapet:

– Vi forventer å ikke ha sikkerhetssjåfør i bilen i Austin [Texas] innen noen måneder. Jeg tror det kanskje er det viktigste datapunktet, sa konsernsjef Musk på analytikerkonferansen.

Dampmaskin-øyeblikk

Det å fjerne sikkerhetssjåføren i stor skala i store byområder er et «James Watt-øyeblikk som endrer transport for alltid,» fremholder Morgan Stanley-analytikeren.

Basert på samtalene mellom banken og Tesla er forståelsen at den eneste grunnen til at sjåføren ennå ikke er fjernet, er Teslas egen forsiktighet. Det gjenstår nemlig ingen regulatoriske godkjenninger før Tesla kan operere helt selvkjørende i delstaten Texas.

85% bruttomargin

Full Self-Driving (FSD)-systemet har nådd tolv prosent av Teslas globale bilpark, tilsvarende rundt én million betalende brukere.

Ifølge Morgan Stanleys estimater gir det en årlig FSD-inntekt på 1,2 milliarder dollar samt en bruttomargin på 85 prosent. Dermed vil FSD stå for mellom 15 og 20 prosent av hele Teslas driftsresultat.

«Svært lønnsomt, og med høy grad av gjentakende inntekter,» fastslår analytikeren.

Har kjøpsanbefaling

Morgan Stanley fremhever også Teslas voksende «distribuerte inferenssky», der millioner av biler fungerer som datanoder. Musk reflekterte følgende over teknologien:

– Det kan nesten være for mye intelligens for en bil. Jeg lurer på hvor mye intelligens man egentlig bør ha i en bil. Den kan bli lei.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Tesla og et kursmål på 410 dollar, til tross for at aksjen stengte på 452,42 dollar.