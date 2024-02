Saken oppdateres

Telenor la onsdag morgen frem resultatene for årets fjerde kvartal.

Fasiten viste en omsetning på 20,9 milliarder kroner i omsetning for kvartalet, opp fra 19,7 milliarder kroner samme kvartal i fjor. Ifølge estimater hentet inn fra Telenor ventet konsensus i snitt en omsetning på 20,5 milliarder for kvartalet.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) før andre poster landet på 8,5 milliarder kroner i fjerde kvartal. Konsensus ventet en EBITDA før andre poster på 8,6 milliarder kroner i kvartalet.

Resultat før skatt landet på minus 5,7 milliarder kroner, ned fra 2,9 milliarder samme kvartal i fjor. Det var betydelig lavere enn ventet fra konsensus, som spådde et resultat før skatt på 3,5 milliarder kroner.

Resultatet for 2023, før skatt, landet på totalt 1,1 milliarder kroner, ned fra 9,3 milliarder i 2022.

Tjenesteinntektene for fjerde kvartal var på 16,1 milliarder kroner, opp 4,9 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Nedskrivninger i Thailand

I rapporten skriver selskapet at nettoinntekten for kvartalet var på minus 7,4 milliarder kroner.

«Dette var påvirket av nedskrivning av investeringer i tilknyttede selskaper og fellesforetak anerkjent for True Corporation, Allente og Carousell til sammen 9 milliarder kroner, delvis oppveid av gevinst ved salg av Working Group Two» skriver det.

I første kvartal i fjor kunne telegiganten bokføre en gevinst på 18,5 milliarder kroner i forbindelse med fusjonen av dtac og True, som skapte det nye True Corporation. Selskapet er ifølge meldingen nå regnskapsført som et tilknyttet selskap, hvor Telenor har en eierandel på 30,2 prosent.

Ved årsskiftet endte aksjekursen i True på 5,05 thailandske baht, noe som er en betydelig nedgang fra den opprinnelige kostprisen pr. aksje på 8,15 baht.

Dette førte til at Telenor måtte ta nedskrivinger på litt over 8 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Samtidig endte resultat etter skatt på 15,4 milliarder kroner, ned fra 47,6 milliarder i fjor. Telenor skriver at fjorårets resultat var påvirket av en engangseffekt etter blant annet sammenslåingen i Malaysia.

Telenor 4. kvartal (Mrd. kr) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 20,9 19,7 Driftsresultat 3,8 3,3 Resultat før skatt − 5,7 2,9 Resultat etter skatt − 7,4 38,3

13,1 mrd. i utbytte

I en separat melding onsdag morgen kommer det frem at styret i Telenor vil foreslå et totalt utbytte på 9,5 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2023 under generalforsamlingen i mai – 0,10 kroner pr. aksje mer enn i fjor.

Det tilsvarer et totalt utbytte på 13,1 milliarder kroner.

Utbyttet vil deles ut i to transjer på 5,00 og 4,50 kroner pr. aksje i mai og oktober i år.