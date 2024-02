Ut med Wifi og inn med 5G: Dette er Telenors nye vekstområde

08.02.2024 Å ha en mobil ses på som en selvfølge, så for å skape vekst må mobilbransjen se mot nye tjenester. Telenor Norge opplever mye vekst innenfor satsingen på sikkerhetsløsninger og private mobilnett. Selskapet etablerer blant annet egne mobilnett på sykehus og hos industribedrifter som danker ut tradisjonelle wifi-nett. Vi diskuterer også resultatene i 2023 for Telenor Norge og hva som nå gjøres for å samle kreftene i Telenor Norden.