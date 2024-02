Norske Telenor-kunder betaler dobbelt så mye som svenske

Da Telenor la fram regnskapet for fjerde kvartal, presenterte selskapet også den gjennomsnittlige inntekten per måned per mobilkunde, skriver Dagens Næringsliv.

I Norge ga hver mobilkunde Telenor en gjennomsnittlig inntekt på 388 kroner per måned i fjerde kvartal. I den samme perioden ga hver svenske mobilkunde i Telenors nett en gjennomsnittlig inntekt på 189 norske kroner per måned, skriver avisen.

Konsernsjef Sigve Brekke mener prisforskjellene er som å sammenligne epler og pærer.

– I Norge mener kundene at mobilnettverket er viktig. Norske mobilkunder har mye høyere kvalitetsbevissthet på solide mobilnettverk enn det mobilbrukerne har i Sverige. Derfor investerer vi mye mer i mobilnettverk i Norge enn i Sverige. Faktisk dobbelt så mye for å holde de norske kundeforventningene oppe, sier konsernsjefen.

(NTB)